Maria De Filippi è ufficialmente in pausa. Dopo la scelta di Gianmarco Steri, eccezionalmente in onda in prima serata, Uomini e Donne lascia Canale 5 ad altri programmi televisivi per tornare poi in onda a settembre. L’edizione è infatti giunta al termine e va ufficialmente in vacanza dopo lo speciale di questa sera, 30 maggio 2025, lasciando il pubblico con una sola domanda: quando andranno in onda le nuove puntate e quali saranno i nuovi tronisti?

Chiara Pompei: come sta l'ex Uomini e Donne?/ Foto in ambulanza, poi disattiva i social "Ho bisogno di tempo"

Uomini e Donne torna ufficialmente a settembre. La data sarà annunciata soltanto pochi giorni prima del ritorno in onda, tuttavia, al momento, due sono le papabili date: il 15 e il 22 settembre. Basandoci sulla programmazione di settembre dello scorso anno, al momento la data più papabile è quella del 22, anche se non è da escludere che quest’anno sia anticipata di una settimana.

Gloria Nicoletti, frecciatina a Guido dopo Uomini e Donne?/ "Una persona innamorata, per chiarire..."

Cosa va in onda al posto di Uomini e Donne? La nuova programmazione di Canale 5

Come sempre, Uomini e Donne sarà registrato prima e, di consueto, le registrazioni della nuova edizione hanno inizio negli ultimi giorni di agosto o, al massimo, nei primissimi di settembre. Il che dà modo al programma di avere qualche puntata pronta prima di tornare in onda. Ma chi sostituirà Uomini e Donne in questi mesi? La programmazione pomeridiana di Canale 5, a partire da oggi, sarà totalmente stravolta e vedrà la striscia dedicata all’Isola dei Famosi 2025 anticipata all’orario di Uomini e Donne e sarà poi seguita da un appuntamento con la soap The Family, dalle 15.04 fino alle 17. Seguirà la solita programmazione con Pomeriggio5 fino al preserale con Caduta Libera e il Tg5.

Rosanna e Giuseppe scacciano la crisi dopo Uomini e Donne/ La scelta della coppia