Uomini e Donne, quali sono le date delle prime registrazioni della nuova edizione? Ecco le anticipazioni: chi tornerà, chi è atteso e cosa accadrà

Siamo ancora nel pieno della calda estate e, dunque, della pausa di Uomini e Donne, ma spuntano già le prime indiscrezioni sulla nuova edizione. Il dating show di Maria De Filippi tornerà a settembre ma, come sempre accade, le registrazioni avranno inizio giorni prima. Dunque i protagonisti del trono Over e i nuovi tronisti faranno il loro ingresso in studio a fine agosto, almeno stando alle ultime indiscrezioni.

Raffaella Mennoia, chi è l'autrice di Temptation Island?/ Carriera e rapporto con Maria De Filippi

Stando a quanto rivelato da Lorenzo Pugnaloni, le prime registrazioni di Uomini e Donne sono previste il 28 e il 29 agosto. Dunque, ci saranno due registrazioni consecutive, com’è ormai prassi negli ultimi mesi, durante le quali si darà spazio a vecchi e nuovi protagonisti del Trono Over e, finalmente, saranno annunciati i tronisti di questa nuova stagione.

Tu si que vales 2025 anticipazioni e ospiti: sorpresa Alessia Marcuzzi/ Noemi emoziona con Sabrina Ferilli

Chi tornerà a Uomini e Donne e chi saranno i nuovi tronisti? Le anticipazioni

Ma chi ci sarà nello studio di Canale 5 a partire da settembre? Uomini e Donne ritroverà alcuni volti storici e amatissimi del programma, come la dama Gemma Galgani, e ovviamente i due opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Atteso è anche il ritorno di Sabrina nel parterre Over, mentre c’è chi spera nel ritorno di una dama amatissima del programma: Ida Platano.

Ci attende poi la presentazione dei nuovi tronisti, e non è da escludere che anche quest’anno uno o più scelte ricadano sui protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island, ovviamente single o rimasti tali alla fine del percorso. E a proposito di Temptation, una delle prime due registrazioni potrebbe essere proprio dedicata ai confronti delle coppie protagoniste: ritroveremo, così, le sette coppie in studio in un faccia a faccia che svelerà al pubblico cos’è successo dopo la fine del programma.

Uomini e Donne, paga 5mila euro per entrare: svelata la truffa/ "Raggirata con bugie su Maria De Filippi"