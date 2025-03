Oggi 20 marzo 2025 il serale di Amici 24 apre ufficialmente i battenti con la registrazione della prima puntata. Anche quest’anno, la fase finale del talent di Maria De Filippi non sarà in diretta, bensì registrata alcuni giorni primi e poi mandata in onda nel consueto appuntamento del sabato sera. L’unica puntata non registrata, e dunque in diretta, sarà la finale, in quanto si darà al pubblico a casa la possibilità di votare e dunque sostenere il proprio preferito. Ma quando va in onda la prima puntata del serale?

Amici 24 Serale parte sabato 22 marzo 2025 su Canale 5 a partire dalle 21.20. Finito C’è posta per te, Maria De Filippi continua ad occupare la prima serata con il talent show più amato d’Italia. E lo farà, anche quest’anno, per ben 9 settimane.

Nove sono infatti le puntate previste per il serale di Amici 24, come d’altronde accade da qualche anno. Il che vuol dire che, se la prima puntata va in onda sabato 22 marzo, la finale di Amici quest’anno è prevista per sabato 17 maggio (salvo cambi di palinsesto dell’ultimo minuto). Nel corso di queste nove puntate, gli allievi di Amici 24 si sfideranno in squadre e cercheranno di conquistare la nuova giuria, in modo da ottenere uno dei posti nell’ambitissima finale che, ricordiamo, oltre a proclamare il vincitore assoluto di Amici, proclamerà anche i vincitori di categoria ballo e categoria canto. Nel corso delle nove puntate sono anche previste doppie eliminazioni, a partire dalla prima. Lo scorso anno, i primi due serali hanno visto un totale di quattro eliminati, poi si è proseguito con una singola eliminazione a puntata.

