A che ora va in onda Ballando con le stelle 2025 oggi 11 ottobre e perché cambia orario? Ecco i motivi del cambio di programmazione

Cambio di programmazione per Ballando con le stelle 2025 oggi 11 ottobre. Milly Carlucci avrebbe dovuto condurre, a partire dalle 21.30, una nuova puntata dello show di ballo del sabato sera di Rai 1, ma così non sarà. Chiariamo subito: Ballando con le stelle questa sera andrà in onda ma non al consueto orario. A partire dalle 20.30, su Rai 1, va infatti in onda la partita delle qualificazioni dei Mondiali di calcio 2026 dell’Italia: si gioca, infatti, Estonia – Italia. Ma allora quando va in onda Milly e la sua giuria?

Ballando con le stelle 2025 slitta direttamente a dopo la partita: ciò vuol dire che andrà in onda a partire dalle 22.50, sempre su Rai 1, quindi subito dopo il match. Ma, iniziando così tardi, quando finisce questa terza puntata? Ebbene, sarà una lunga serata, visto che la chiusura è prevista per le 2 di notte.

Ballando con le stelle 2025 cambia orario oggi 11 ottobre: ecco perché

Le coppie in gara a Ballando con le stelle 2025 si esibiranno dunque tutte, nonostante la puntata inizierà più tardi. A Milly Carlucci il compito di cercare di non sforare i tempi, dando comunque a tutti i concorrenti lo stesso spazio in pista. Alla fine dell’esibizione, come sempre, i giurati – Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto – daranno il loro parere e voteranno con la nota paletta con un punteggio da 0 a 10. È molto probabile che, alla fine della puntata, ci sarà anche la prima eliminazione di questa edizione. Ricordiamo che le coppie in gara sono: Andrea Delogu con Nikita Perotti; Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca; Beppe Convertini con Veera Kinnunen; Fabio Fognini con Giada Lini; Filippo Magnini con Alessandra Tripoli; Francesca Fialdini con Giovanni Pernice; Marcella Bella con Chiquito; Martina Colombari con Luca Favilla; Nancy Brilli con Carlo Aloia; Paolo Belli con Anastasia Kuzmina; Rosa Chemical con Erica Martinelli; Signora Coriandoli con Simone Di Pasquale.

