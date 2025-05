Quando va in onda Che Dio ci aiuti 8 ultima puntata: l’elezione del nuovo Papa cambia tutto ma c’è l’annuncio ufficiale

L’attesissimo gran finale di stagione della fiction con protagonista Francesca Chillemi sarebbe dovuto andare in onda ieri sera, giovedì 8 maggio 2025, ma la messa in onda è slittata a causa dell’elezione del nuovo Papa Leone XIV. Nel tardo pomeriggio di ieri, infatti, è arrivata la ‘fumata bianca’ segno che il successore di Papa Francesco era stato eletto, tutti i programmi delle generaliste sono stati immediatamente interrotti per lasciare spazio agli Speciali dei Tg e la fiction ha dovuto lasciare spazio, ovviamente, allo Speciale Porta a Porta di Bruno Vespa per gli approfondimenti necessari.

A questo punto però la domanda resta: quando va in onda Che Dio ci aiuti 8 ultima puntata? Adesso è arrivata la conferma ufficiale da parte dei profili social della serie tv: l’ultima puntata di Che Dio ci aiuti 8 andrà in onda giovedì prossimo 15 maggio 2025 in prima serata su Rai1. “Cambio di programmazione per Che Dio ci aiuti 8” si legge nel profilo ufficiale di Lux Video “Finale di stagione giovedì 15 maggio alle 21.30 su Rai1. Vi aspettiamo!” Slittamento con beffa per Che Dio ci aiuti 8, l’ultima puntata infatti andrà in onda contro la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest su Rai2 dunque in una serata non propriamente facile e leggera.

Come finisce Che Dio ci aiuti 8, anticipazioni ultima puntata del 15 maggio 2025: slitta Don Matteo

Lo slittamento dell’ultima puntata di Che Dio ci aiuti 8 a sua volta farà slittare l’inizio delle repliche della 14° stagione di Don Matteo al giovedì successivo. Insomma, com’era prevedibile l’elezione del Nuovo Papa Leone XIV ha stravolto i palinsesti tv sia Rai che Mediaset ed ha creato il caos anche nella programmazione delle fiction. Svelati tutti i cambiamenti di messa in onda non resta che fornire delle anticipazioni su come finisce Che Dio ci aiuti 8.

Negli ultimi due episodi Cristina sembrerà pronta a lasciare la Casa famiglia del Sorriso ma le sue condizione di salute appariranno sin da subito a rischio e per questo Suor Azzurra la obbligherà a stare a riposo e chiederà a Pietro di prendersi cura di lei. Corrado comunicherà a Melody di aver ricevuto un’importante proposta lavorativa per Boston, come reagirà la ragazza? La loro relazione sarà compromessa? Nel frattempo mentre il Tribunale dovrà pronunciarsi sulla chiusura della Casa Famiglia, Suor Angela finirà nei guai con l’accusa di aver nascosto la droga nella tonaca.

