Quando va in onda Doc 4 Nelle tue mani, slitta ancora la data d’inizio in primavera inoltrata?

Cresce l’attesa e la curiosità attorno alla versione americana di Doc Nelle tue mani che sta andando in onda proprio in questo momento su Rai1 tuttavia in molti si chiedono che fine ha fatto la nuova stagione della versione italiana, e fermo restando che nei mesi scorsi la produzione, la Rai 2 gli sceneggiatori hanno annunciato che Doc Nelle tue mani 4 si farà, la domanda adesso è quando va in onda Doc 4 Nelle tue mani? Inizialmente ha stata annunciata come data gennaio 2026 ma la data d’inizio è slittata.

Secondo i rumor e le indiscrezioni che corrono sul web, Doc 4 Nelle tue mani andrà in onda nella primavera prossima. Nei mesi scorsi era stato annunciato che gli attori del cast, da Luca Argentero e Pierpaolo Spollon passando per Matilde Gioli e Giovanni Scifoni, sarebbero dovuti tornare sul set per registrare le nuove puntate a maggio ma in realtà il set non è stato ancora aperto. A far chiarezza nei mesi scorsi è stato l’attore Giovanni Scifoni, intervistato dal settimanale Telepiù. L’attore ha annunciato che le riprese di Doc inizieranno questo autunno, a settembre 2025 probabilmente, la quarta stagione della fiction di successo di Rai1 si farà attendere e dovremo rivederla nella primavera del 2026, tra aprile e maggio, salvo ulteriori slittamenti.

Anticipazioni Doc 4 Nelle tue mani, parlano gli sceneggiatori Francesco Arlanch e Viola Rispoli

A fornire, invece, delle anticipazioni Doc 4 Nelle tue mani nei mesi scorsi ci hanno pensato Francesco Arlanch e Viola Rispoli, sceneggiatori di Doc. In un’intervista a Fanpage i due hanno anticipato: “La quarta stagione dovrà avere un’intensità emotiva all’altezza delle prime tre. Se all’inizio immaginavamo una trilogia di Doc, la quarta stagione sarà fondativa di un nuovo viaggio per Andrea Fanti.” Incertezze, invece, riguardano il cast di Doc Nelle tue mani. Stando alle dichiarazioni di Rispoli e Arlanch ci saranno delle new entry e verranno sviluppati meglio i personaggi che sono entrati nella scorsa stagione: il personaggio dello specializzando Federico Lentini, interpretato da Giacomo Giorgio e le altre due specializzande in medica: Laura ed Elisa, interpretate rispettivamente da Martina Carelli e Lin Wang. Non è chiaro, invece, se ci sarà Sara Lazzaro, l’attrice che dà il volto ad Agnese Tiberi.