Quando va in onda Il Turco? La fiction di Canale5 slitta ancora: martedì 8 e 15 aprile

Continuano gli stravolgimenti nel palinsesto di Canale5 ai danni dell’attesissima serie turca Il Turco con protagonisti Can Yaman e Greta Ferro, dopo una serie di spostamenti e slittamenti sembrava che Mediaset avesse trovato una quadra decidendo di mandare in onda la miniserie tv martedì 25 e giovedì 27 marzo ma poi ci ha ripensato ed ha deciso di far slittare le due puntato a giovedì 27 e venerdì 28 dello stesso mese, finito qui? Assolutamente no perché Davide Maggio ha appena annunciato che slitta ancora la messa in onda della serie a quando? Lo stesso sito a rivelato le nuove date e le ultime informazioni. Quando va in onda Il Turco? Stando a quanto riporta il sito sopracitato, al momento, Mediaset ha deciso di trasmettere le due puntate della miniserie al martedì

E dunque quando va in onda Il Turco? la prima puntata dovrebbe andare in onda martedì 8 aprile e la seconda ed ultima martedì 15 aprile. Il condizionale tuttavia è d’obbligo quando si parla di palinsesti Mediaset dato che negli ultimi tempi gli slittamenti di programmi, fiction e reality sono all’ordine del giorno. Cosa andrà in onda al posto della fiction con Can Yaman e Greta Ferro? A sfidare la seguitissima fiction di Rai1 Che Dio ci aiuti 8 con Francesca Chillemi ci sarà uno speciale di Avanti un Altro! By Night Di Paolo Bonolis mentre venerdì 28 contro The Voice Senior di Antonella Clerici riporrà Tradimento, altra soap turca già in onda nel daytime tutti i giorni dal lunedì alla domenica e la domenica in prima serata.

Anticipazioni Il Turco: slitta la messa in onda e arriva la reazione di Can Yaman e del pubblico

E mentre iniziano a trapelare le prime anticipazioni Il Turco, sullo slittamento della messa in onda della prima puntata non si è fatta attendere la reazione di Can Yaman che nei giorni scorsi ha commentato con ironia la notizia del cambiamento di palinsesto con un post visibile alla fine del paragrafo. Anche il pubblico, attraverso i social, non si è dimostrato felice ed entusiasta per la scelta fatta: “Ormai Mediaset fa veramente schifo” “Cominciamo con cancellazioni e spostamenti? Basta Mediaset, peggio della Rai, e a mio avviso vincerà la Rai punto” “Sono settimane che Mediaset sta mandando in onda i promo del 27 e del 28, massimo imbarazzo”.

