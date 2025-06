Innocence, La notte nel cuore, La forza di una donna e Forbidden Fruit: anticipazioni e quando vanno in onda tutte le soap turche di Canale 5

Dalla nuova soap turche Innocence a La forza di una donna, La notte nel cuore e Forbidden Fruit: come cambia la programmazione di Canale5

L’estate è tempo di cambiamenti nei palinsesti sia Rai che Mediaset e le dizi turche non sono da meno. Canale 5 ha deciso di stravolgere la sua programmazione delle soap prodotte in Turchia ed è allora necessario fare un po’ di chiarezza e spiegare nei dettagli quando vanno in onda La notte nel cuore, La forza di una donna, la nuova Forbidden Fruit e Innocence altra serie tv che andrà in onda nelle prossime settimane. In estrema sintesi solo due hanno appuntamenti quotidiani mentre una verrà trasmessa nel weekend e l’altra in prima serata.

Nel daytime di Canale5 il posto di Tradimento, che è andata in pausa per poi ritornare a settembre, verrà occupato da Forbidden Fruit in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.10 circa. Subito dopo a partire da oggi, 30 giugno 2025, va in onda la nuova dizi turca Forbidden Fruit che ha per protagoniste il destino di due sorelle. In prima serata, invece, l’appuntamento è fisso con i gemelli Nuh e Melek e la loro sete di vendetta nei confronti della madre Sumru. Dopo essere andato in onda eccezionalmente di venerdì, dalla prossima settimana La notte nel cuore andrà in onda ogni domenica ritornando alla sua collocazione originaria. Nel weekend, invece, dal prossimo sabato 12 luglio farà il suo ingresso la nuova soap Innocence

Spiegato nel dettaglio il cambio di programmazione di Canale5 e quando va in onda ogni singola soap turca, non resta che svelare qualche dettaglio sull’ultima arrivata. Dalle anticipazioni Innocence si scopre che la trama ruoterà attorno alla figura di Bahar, separata e con due figli la cui vita procede tranquilla fino a quando Ela, la figlia maggiore si innamora di un uomo molto più grande di lei. Convinta che la figlia si manipolata e succube dell’uomo, Bahar farà di tutto per impedire tale relazione. Nel cast di Innocence sono presenti molti attori già noti al pubblico Mediaset come Alayca Ozturk, Arcan in Terra Amara, e Kimya Gokce, che ha recitato in Terra Amara e Mr. Wrong-Lezioni di seduzione. La messa in onda di Innocence è prevista a partire da sabato 12 luglio 2025.