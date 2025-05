Quando finisce Amici 2025? Poco fa è arrivato un colpo di scena che ha sconvolto i fan curiosi di scoprire la data precisa per godersi l’ultimo serale e scoprire chi sarà il vincitore del programma di Maria De Filippi. Talent storico e come sempre campione di ascolti, Amici sta per giungere al termine e Mediaset è dovuta ricorrere per forza di cose ad un piccolo cambiamento di data. Cos’è successo? Qual è il motivo di questo cambio di programma?

Inizialmente era stata annunciata la data della finale di Amici 2025 per sabato 17 maggio, tenendo dunque il solito giorno del serale. Invece, poco fa i palinsesti sono cambiati a causa dell’Eurovision Song Contest al fine di evitare la concorrenza diretta con l’evento musicale. Si tratta infatti di due programmi molto seguiti ed è importante che non si cada in uno scontro fatale per entrambe le trasmissioni. Il 17 maggio, al posto di Amici 2025 andrà in onda Corro da Te, famosa commedia italiana con Miriam Leone e Pierfrancesco Favino per una serata all’insegna del romanticismo.

Quando va in onda la finale di Amici 2025? Ecco la data ufficiale

Prima di “Corro da te“, la programmazione resta la solita, con Striscia la Notizia ad anticipare il film su Canale 5. In questo modo Mediaset non farà concorrenza diretta all’Eurovision, particolarmente atteso per la presenza di Lucio Corsi, star assoluta del momento nel panorama musicale italiano. Salta la finale di Amici 2025? Sì e no, nel senso che sicuramente salta la data precedentemente annunciata, ma niente paura, perchè proprio il giorno dopo scopriremo chi ha vinto il talent di Maria De Filippi. Infatti, l’ultima puntata di Amici 2025 andrà in onda domenica 18 maggio, solo 24 ore dopo per ovviare a tutti gli intoppi dei vari palinsesti.

Ricapitolando, rispondiamo alle domande più gettonate. Perchè Amici 2025 non va in onda il 17 maggio? Il motivo risiede nella finale dell’Eurovision Song Contest, e per via della concorrenza Mediaset ha spostato la puntata. Quando sarà la finale? L’appuntamento salta al giorno dopo, domenica 18 maggio, con Maria De Filippi pronta per l’ultimo “ciak” con i suoi allievi. Ricordiamo che quella della finale sarà l’unica puntata in cui anche il pubblico potrà esprimere il proprio parere tramite il voto dato che verrà trasmessa in diretta dalle ore 21.30 in poi.