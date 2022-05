Quando va in onda la finale di Amici 21?/ Cambia la data, c’entra l’Eurovision?

Amici 21, si avvicina la data della finale: scontro Auditel con l’Eurovision Song Contest?

Quando ormai mancano poche ore alla messa in onda della semifinale di Amici 21, attesa per la prima serata del 7 maggio 2022 su Canale 5, viene ufficializzata intanto la data della finale del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi. Si era pensato che la finale di Amici 21 potesse essere trasmessa in concomitanza con la messa in onda della finale degli Eurovision Song Contest, che quest’anno si celebrano a Torino sotto la conduzione di Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan e accolgono il duo vincitore di Sanremo 2022, Mahmood e Blanco con il singolo Brividi.

Ma intanto la voce in questione, che vedeva Amici 21 e gli Eurovision combaciare in termini di messa in onda della finale il 14 maggio 2022, viene però smentita molto presto. Se la finale dell’Eurofestival si tiene il 14 maggio 2022, a pochi giorni dal debutto della kermesse che parte ufficialmente il 10 maggio 2022, la finale di Amici 21 invece viene trasmessa all’indomani della nota data. Che sia una strategia adottata da casa Mediaset volta a non ostacolare neglii ascolti Tv la resa della finale di Amici 21, facendo evitare quindi al talent il confronto nella gara Auditel con la finale di Eurovision Song Contest?

Amici 2022 la data della finale: le reazioni dei fan

Inizialmente si erano ipotizzate due date, per la messa in onda della finale di Amici 21. Si tratta nel dettaglio di sabato 21 maggio e domenica 15 maggio. E a svelare l’arcano sulla data di messa in onda ufficiale della finale di Amici 21 ci pensa ora la pubblicazione dei palinsesti TV delle reti Mediaset: a quanto pare, salvo cambiamenti repentini di programmazione TV, infatti la finale di Amici 21 verrà trasmessa il 15 maggio 2022, quindi di domenica, ovvero la serata successiva a quella della messa in onda della finale dell’Eurovision Song Contest di casa Rai (14 maggio 2022)

In ogni caso, la data ufficializzata per la finale di Amici 21 scatena intanto qualche polemica tra i fedeli telespettatori del format di Canale 5, che contestano la messa in onda di domenica dell’ultimo serale del talent. “Giustamente la gente il lunedì si gratta e quindi si possono fare tranquillamente le ore piccole- si legge nel messaggio critico di un utente, su Twitter-. Capisco che c’è Esc, ma la data per me è no. Amen, leggerò il vincitore su internet il giorno seguente”.











