Grande attesa per la svolta choc del trono classico di Uomini e Donne: i fan non vedono l’ora di scoprire quando va in onda l’addio di Chiara Pompei, la tronista che dopo poco è stata sbugiardata dall’ex fidanzato, il quale ha rivelato tutto sulla loro storia d’amore a quanto pare mai finita. Il tutto a completate un anno di troni finiti malissimo, con scandali di ogni tipo. Tra questi, Michele Longobardi e Alessio Pecorelli, che hanno abbandonato in seguito a segnalazioni.

Non solo, di recente si è concluso anche il trono di Francesca Sorrentino, uscita con Gianluca dopo aver scoperto le menzogne di Gianmarco. Chiara Pompei, invece, era stata annunciata come nuova protagonista femminile di Uomini e Donne insieme a Gianmarco Steri. Poco dopo, la segnalazione che ha scioccato tutti: Chiara stava fingendo, e intratteneva ancora una relazione con Riccardo, il suo ex fidanzato. Immediatamente è crollata l’immagine della ragazza spontanea e “diversa dalle altre, dando spazio invece a tutt’altra versione.

Chiara Pompei, la data dell’addio a Uomini e Donne: “Sarà come per Francesca Sorrentino”

Il pubblico di Uomini e Donne si sta chiedendo quando va in onda la fine del trono di Chiara Pompei e il conseguente addio dopo la scioccante segnalazione. La notizia è uscita dalla segnalazione di Lorenzo Pugnaloni che l’11 febbraio aveva rivelato quanto successo durante la registrazione di Uomini e Donne. Nelle ultime ore le pagine social del programma hanno rivelato quando vedremo l’addio di Chiara Pompei. La segnalazione con l’abbandono del trono verrà trasmessa su Witty Tv in anticipo così come è successo per Francesca Sorrentino. Il video uscirà lunedì 24 febbraio 2025 appena dopo la puntata di Uomini e Donne. Nelle clip vedremo Maria De Filippi che ha cercato di non far agitare l’ex tronista dicendole che questi errori a 23 anni sono normali.

Chiara Pompei ha però chiarito alcune inesattezze dopo i rumor su Riccardo, spiegando di essersi accorta solo successivamente di essere ancora innamorata di lui dopo aver dichiarato che inizialmente per lei era solo una semplicissima conoscenza. Riccardo però non ha accettato di vedere la sua presa in giro nei confronti della redazione e dopo aver sopportato per un po’ si è reso conto di non riuscire più a tacere e vedere la ragazza con cui usciva frequentare altre persone.