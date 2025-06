Quando va in onda La forza di una donna: quante puntate, cast e come vederlo in tv e diretta streaming

Dopo il successo di Terra Amara, Endless Love, e delle più recenti Tradimento e La notte nel cuore, Canale5 continua a puntare sulle dizi turche e presto arriverà una nuova soap pronta ad appassionare milioni di telespettatori. Quando va in onda La forza di una donna? La prima puntata della soap che prende il posto di Uomini e Donne di Maria De Filippi, che ha salutato il suo pubblico con una puntata speciale in onda in prima serata con la scelta di Gianmarco Steri era fissata per oggi, lunedì 2 giugno 2025.

Tuttavia essendo oggi festivo Mediaset ha deciso di rivoluzionare il palinsesto di Canale5 e farla slittare. Quando va in onda La forza di una donna? A partire da domani 3 giugno 2025 nella fascia lasciata libera dal dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne, in pausa estiva e che ritornerà a settembre. Per quanto riguarda il numero di puntate, invece, la serie costa di 81 episodi dalla durata di circa 120 minuti ciascuno, in Italia invece ci sarà un maggior numero di puntate perché ogni episodi durerà circa 40-45 minuti. È possibile seguire la soap non solo in tv ma anche in diretta streaming sul sito MediasetInfinity.

Anticipazioni La forza di una donna: Bahar scopre di avere una grave malattia, spoiler trama

Per quanto riguarda, invece, le anticipazioni La forza di una donna, la trama ruota attorno alla protagonista Bahar, una madre single con due figli Nisan e Doruk che dopo la morte del marito si rimbocca le mani per mandare avanti la famiglia. Tuttavia la sua vita verrà stravolta dall’arrivo, dopo vent’anni, della madre Hatice, che l’aveva abbandonata quando lei aveva solo 8 anni. Sarà la sorellastra Sirin ad impedire alle due di creare un rapporto nel frattempo scoppia il dramma: Bahar scopre di soffrire di una grave forma di anemia e di aver un urgente bisogno di un trapianto di midollo e l’unica persona compatibile è la perfida sorellastra. E tra intrighi, colpi di scena, risvolti spiazzanti e verità inconfessabili la nuova dizi turca riuscirà a conquistare i telespettatori? L’appuntamento con La forza di una donna è dal lunedì al venerdì alle 14.45 circa su Canale5.