Domenica In allungato di una settimana: quando va in onda l’ultima puntata

Si preannuncia un cambio di programmazione per Domenica In, ormai prossima alla chiusura in vista della consueta pausa estiva. Il programma domenicale di Rai 1 è reduce da una stagione di successo nonostante la solita agguerritissima concorrenza messa in campo da Mediaset, tra Amici di Maria De Filippi e Verissimo di Silvia Toffanin, ma anche quest’anno il format condotto da Mara Venier ha saputo tenere botta con successo e regalando grandi emozioni al pubblico.

Da palinsesto questa stagione sarebbe dovuta finire la prossima domenica, l’11 maggio 2025, al punto che la stessa conduttrice aveva già anticipato i saluti e i ringraziamenti al suo pubblico. Tuttavia l’edizione è destinata a prolungarsi di una settimana; come rivela un’indiscrezione di Davide Maggio, infatti, l’ultima puntata di Domenica In sarà domenica 18 maggio. Mara Venier saluterà dunque il suo pubblico nella settimana dell’Eurovision Song Contest, proprio il giorno dopo la finalissima del 17 maggio che per l’Italia vede gareggiare Lucio Corsi con Volevo essere un duro.

Domenica In e Mara Venier, il futuro incerto per la prossima stagione

Mara Venier saluterà dunque il suo pubblico nell’ultima puntata di Domenica In in onda domenica 18 maggio 2025. Intanto, però, si intensificano voci ed indiscrezioni in merito non solo alla conduttrice ma anche al programma stesso. Il futuro della ‘zia Mara’ è ancora tutto da scrivere, dal momento che questa potrebbe essere stata davvero la sua ultima edizione; negli ultimi anni ha sempre rinnovato, tornando in onda ogni settembre per fare compagnia al suo affezionato pubblico, ma dalla prossima stagione tutto potrebbe cambiare.

Discorso in sospeso anche per Domenica In, che potrebbe non essere riconfermato ma anzi sostituito il prossimo autunno con una novità. Come già anticipato da un’indiscrezione di Davide Maggio, infatti, la Rai starebbe valutando di sostituire lo storico format con un programma multitematico e gestito da più conduttori, per dare nuova linfa vitale alla domenica pomeriggio di Rai 1. Un’idea piuttosto ambiziosa e interessante che potrebbe comunque coinvolgere la stessa Mara Venier, ma al momento si tratta solo di semplici rumors.