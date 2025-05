Quando va in onda la scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne? C’è la data

Si sta per concludere anche questa edizione del dating show di Canale5 ed in molti si chiedono quando va in onda la scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne? Il percorso del tronista romano è stato contraddistinto da alti e bassi ed alla fine ha concentrato la sua conoscenza su due corteggiatrici Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato. Sono scattati baci con entrambe e con entrambe sembrava esserci una certa sintonia e complicità e dunque la sua decisione finale non era per nulla scontata. Dalle anticipazioni Uomini e Donne si scopre che Gianmarco ha scelto come sua fidanzata Cristina Ferrara. Ma quando va in onda la scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne?

A rispondere a questa domanda in maniera certa ci ha pensato l’esperto del programma Lorenzo Pugnaloni che, rispondendo a degli ask su Instagram, ha annunciato che la scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne, Cristina Ferrara, andrà in onda nelle puntate di lunedì 26 maggio e martedì 27 maggio 2025 sempre a partire dalle 14.45. Non è chiaro però se, come nel caso di Martina De Ioannon, la scelta verrà divisa in due puntate o trasmessa interamente solo in una. Quel che è certo è che sarà un momento molto toccante ed emozionante tra l’entusiasmo di Cristina e la delusione di Nadia.

Scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne quando va in onda e nuovi retroscena

Svelato quando va in onda la scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne nel frattempo continua il gossip sulla nuova coppia nata nel dating show. Gianmarco e Cristina sono stati beccati nella Costiera Amalfitana per l’ultima esterna e lei gli ha presentato la sua famiglia ed i suoi genitori. Al momento la loro conoscenza prosegue a gonfie vele anche se non amano condividere la loro quotidianità sui social e non postano molte foto o video.