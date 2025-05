Scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne, quando va in onda? La possibile data

Dopo le anticipazioni sulla registrazione avvenuta in data 11 maggio, il pubblico non fa altro che chiedersi quando va in onda la scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne. Si tratterà di una puntata molto seguita vista la fama del tronista di quest’anno che ha tenuto banco da solo nella seconda parte invernale del dating show di Maria De Filippi. Diviso tra Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato, ha scelto la prima e non senza polemiche. Bando ai tafferugli social, oggi ci concentriamo a capire quando va in onda la scelta di Gianmarco su Canale 5!

Come abbiamo accennato, la registrazione in cui il tronista ha fatto il nome di Cristina Ferrara è avvenuta domenica 11 maggio 2025. Nello stesso pomeriggio molte talpe come Gemma Palagi e Lorenzo Pugnaloni hanno fatto la grande soffiata al pubblico del dating show, rivelando chi è stata la fortunata. Le reazioni delle due corteggiatrici, la lettera commovente della redazione a Gianmarco e tanto altro lo potremo vedere solo nelle ultime puntate, dato che tra pochissimi giorni anche Uomini e Donne chiuderà i battenti in vista dell’estate. Per il momento, salvo cambiamenti Mediaset, la serranda si chiuderà il 30 maggio.

Scelta di Gianmarco Steri, le dolci parole a Cristina Ferrara

Facendo qualche calcolo, la scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne dovrebbe essere trasmessa a ridosso dell’ultima puntata stagionale. Chiaramente sarà divisa in più parti e si presume che il tronista abbia passato la famosa giornata intera insieme alle sue corteggiatrici per avere le idee più chiare. Di conseguenza, la scelta di Gianmarco potrebbe iniziare lunedì 26 maggio per poi continuare fino alla fine di questa edizione 2024/2025. Infatti, pare che quella di oggi 11 maggio sia stata la penultima registrazione di questa annata, e che l’altra si terrà domani 12 maggio con tutte le novità sul Trono Over.

Intanto, godiamoci qualche piccolo spoiler reso noto dagli esperti di gossip che hanno assistito alla registrazione di questo pomeriggio. Pare che Gianmarco Steri sia rimasto incantato sin dall’inizio dalla bellezza di Cristina Ferrara: “La vede una ragazza sensibile e questo l’ha colpita molto. Era tanto combattuto“, si legge. Allo stesso tempo, i telespettatori che lo hanno seguito con passione da settembre sono curiosi di scoprire come ha reagito a tutto questo Nadia Di Diodato, a maggior ragione dopo che le anticipazioni hanno rivelato un’arrabbiatura non da poco da parte della ragazza.