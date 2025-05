Quando va in onda la scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne, Cristina Ferrara? C’è la data

Il trono di Gianmarco Steri continua tra alti e bassi ad appassionare il pubblico di Canale5 e nel frattempo le anticipazioni del programma di Canale5 svelano chi è stata la ragazza che ha scelto come sua fidanzata, come sua compagna di vita tra Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato. La decisione è ricaduta sulla prima ma quando va in onda la scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne? Ebbene quando vedremo in tv il momento della fatidica decisione? Adesso c’è la data!

È l’esperto del programma Lorenzo Pugnaloni a rivelare su LolloMagazine quando va in onda la scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne molto probabilmente tra martedì 27 e mercoledì 28 maggio 2025. Sono le date più plausibili tenendo conto della programmazione di Canale5. Le anticipazioni sulle registrazioni trapelate nei giorni scorsi assicurano che il momento della scelta sarà uno dei più emozionanti dell’intera edizione. A conclusione di un trono che in realtà è stato contraddistinto da molti alti e bassi.

Dunque stando alle anticipazioni, la scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne andrà in onda tra il 27 ed il 28 maggio 2025, tuttavia sempre Lorenzo Pugnaloni ha lanciato una clamorosa indiscrezione. Secondo le sue fonti, infatti, è possibile che la scelta di Gianmarco Steri e Cristina Ferrara vada in onda in due puntate e non in unico soltanto, in questo modo crescere la suspense e la curiosità. Del resto anche la scelta di Martina De Ioannon, l’unica altra scelta della stagione, è stata trasmessa in due puntate diverse. Si tenterà di fare lo stesso con Gianmarco Steri? Nel frattempo non è chiaro come proceda fuori dal programma per Cristina e Gianmarco i due stanno insieme o si sono lasciati? La coppia, infatti, non è mai stata beccata insieme da fotografi e curiosi appassionati del programma, che sia il segno che tra i due c’è qualcosa che non va?