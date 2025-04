Finale di Amici 24, quando va in onda? La data

La finale di Amici 24 è sempre più vicino e i concorrenti del talent continuano a lottare per emergere e portarsi a casa la vittoria. L’obiettivo degli allievi è quello di raggiungere la puntata finale, conquistandosi quindi il podio, ma questo non sarà di certo facile dato che mai come quest’anno gli artisti sono estremamente forti e talentuosi in ogni ambito. Ma quando è l’ultima puntata di Amici 24? Il programma di Maria De FIilippi ha recentemente cambiato la data della finalissima a causa di una modifica dei palinsesti, andiamo dunque a scoprire quando sarà e a che ora.

Ballerini e cantanti stanno venendo eliminati ad ogni registrazione, ad esempio, venerdì si è scoperta l’eliminazione di Francesca Bosco che ha dovuto lasciare il programma con lo stupore di tutto il pubblico che invece la dava già sul podio per via della sua capacità incredibile nella danza. Ma questa è la sfida, e ciò vuol dire che vedremo andar via di volta in volta gli allievi a cui ci siamo affezionati ad ogni puntata. Dinamiche a parte, passiamo subito a scoprire quando è programmata la puntata finale di questa edizione e perchè sono cambiati i piani di Mediaset.

Quando va in onda l’ultima puntata di Amici 24? Slitta la data per l’Eurovision Song Contest

Attesissima l’ultima puntata finale di Amici 24. Per ora, Mediaset ha programmato la finalissima domenica 18 maggio 2025, come al solito su Canale 5. L’appuntamento è previsto dalle 21.30, con un cambiamento rispetto a quanto si era dichiarato in precedenza. Inizialmente, infatti si era detto che avremmo visto l’ultima puntata il 17 maggio, al sabato sera, mentre la data è saltata al giorno dopo in modo da non concorrere con l’Eurovision Song Contest. Per evitare lo scontro diretto con il programma canoro, Maria De Filippi ha deciso di spostare la finale di Amici 24 al 18 maggio 2025. Insomma, si avvicina la conclusione di molti dei programmi Mediaset, tra cui Uomini e Donne che continua a collezionare ancora oggi dopo tanti anni uno share altissimo. Per ora, l’ultima puntata dello storico dating show è fissata a venerdì 30 maggio.