Amici 24: la scelta di Mediaset per la finale

L’attuale stagione televisiva sta per concludersi e per il pubblico è arrivato il momento di segnare sul calendario del date delle ultime puntate dei programmi preferiti. Come sempre, a maggio, chiuderanno diverse trasmissioni Mediaset tra le quali ci sono sicuramente le più amate ovvero Uomini e Donne e Amici. Se il dating show di canale 5 farà compagnia ai telespettatori fino a fine maggio per poi tornare regolarmente in onda a settembre con nuovi tronisti e nuovi protagonisti del trono over, Amici chiuderà i battenti con qualche giorno di anticipo.

Vincitore Amici 24: è Alessia Pecchia?/ Nuovo spoiler nel quinto serale: la giuria si sbilancia

In onda da settembre con la fase pomeridiana che ha tenuto incollati i telespettatori davanti ai teleschermi ogni domenica, Amici sta andando attualmente in onda con il serale, in onda ogni sabato in prima serata. Tutte le puntate del serale di Amici 24 stanno vincendo la sfida degli ascolti del sabato sera ma per la finalissima, cambierà tutto.

Amici 24, spoiler secondo eliminato: chi è uscito tra Trigno e Senza Cri?/ Perché il web non ha dubbi

Amici 24: la data dell’ultima puntata del serale

Come accaduto nelle precedenti edizioni del serale di Amici, anche quest’anno, a differenza delle precedenti puntate, la finale del serale di Amici 24 andrà in onda in diretta per permettere al pubblico di scegliere il vincitore attraverso il televoto, ma quando andrà in onda l’ultima e attesissima puntata del serale di Amici 24?

Per la finale, Mediaset ha deciso di cambiare il palinsesto spostando il giorno della messa in onda del talent show di Maria De Filippi che, per la finalissima, abbandonerà il sabato. La finale, infatti, sarà trasmessa domenica 18 maggio 2025. Una scelta fatta per evitare lo scontro con la finale dell’Eurovision 2025 che sarà trasmessa, in prima serata da Raiuno, sabato 17 maggio. Sarà un weekend, dunque, quello del 17 e 18 maggio 2025 ricco di musica e di verdetti con il pubblico che scoprirà il vincitore dell’Eurovision e quello di Amici 24.

Francesca prima eliminata Serale Amici 24: web in rivolta contro il programma/ Due proposte per la ballerina