Quando va in onda Makari 4? Ultimi aggiornamenti: slitta ancora la data d’inizio a maggio 2026

La buona notizia è che Makari 4 si farà, la brutta è che non si sa ancora con certezza quando va in onda Makari 4. La fiction di Rai1 con protagonista il giornalista Saverio Lamanna protagonista suo malgrado di intrigati casi di cronaca ed un’ingarbugliata situazione sentimentale sta andando in onda ogni domenica con le repliche della terza stagione. La nuova stagione, invece, sarebbe dovuta andare in onda a maggio 2025. Inizialmente prevista per i primi mesi dell’anno e via via slittata ad aprile e poi a maggio fino a scomparire dal palinsesto televisivo.

E dunque la domanda resta: quando va in onda Makari 4? Quando tornerà il giornalista che ha il volto di Claudio Gioè insieme a tutti gli altri personaggi con le nuove puntate? Al momento, stando a varie fonti che circolano sul web la data d’inizio delle nuove puntate di Makari 4 è stata fissata per maggio 2026. Va specificato, però che al momento si tratta però solo di rumor e non c’è una data ufficiale, altre indiscrezioni, infatti riportano come data l’autunno 2025 o i primi mesi del 2026. Insomma quel che è certo è che Makari 4 si farà ma quando andrà in onda non è dato saperlo.

Anticipazioni Makari 4: Saverio alle prese con nuovi casi, come si evolve la storia d’amore con Suleima?

In attesa di scoprire quando va in onda Makari 4, non mancano le anticipazioni sulla trama della prossima stagione. Al centro ci sarà sempre Saverio Lamanna con la sua penna pungente e graffiante che avrà a che fare, suo malgrado, con numerosi casi di cronaca. Al suo fianco, come sempre ci sarà Piccionello (Domenico Centamore). Non mancheranno però anche i risvolti sentimentali, nell’ultima stagione abbiamo lasciato il protagonista innamorato della sua Suleima (Ester Pantano). I due hanno superato moltissime crisi ed ostacoli ma cosa succederà nelle prossime puntate?



E non è tutto perché dalle anticipazioni Makari 4 si scopre che torneranno anche gli altri amati personaggi come l’oste Marilù (Antonella Attili) e ci saranno anche tantissimi nuovi personaggi che creeranno scompiglio nelle trame. Insomma cresce l’attesa per le nuove puntate e nel frattempo il pubblico di Rai1 può rivedere le repliche della terza stagione in onda ogni domenica in prima serata su Rai1. Le repliche, inoltre, sono anche disponibili sul sito di Raiplay.