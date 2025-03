Quando va in onda Mare Fuori 5 in streaming su Raiplay e in chiaro su Rai2? Numero di puntate

Dalla mezzanotte di oggi, mercoledì 12 marzo 2025, sono disponibili in streaming su Raiplay i primi sei episodi della seguitissima fiction di Rai2 ambientata in un carcere minorile tra le realtà complesse e delicate di ragazzi difficili. Tuttavia c’è molta curiosità anche sul sapere quando va in onda Mare Fuori 5 in chiaro su Rai2. Le nuove puntate della quinta stagione andranno in onda a partire da mercoledì 26 marzo 2025 dalle 21.25 circa su Rai2 e terranno compagni ai telespettatori per sei puntate e dodici episodio in cui stando alle anticipazioni non mancheranno i colpi di scena.

Anticipazioni Mare Fuori 5, Alfonso Capuozzo: "Simone non è nato cattivo"/ "Prima facevo il pizzaiolo"

Svelato quando va in onda Mare Fuori 5 in streaming su RaiPlay ed in chiaro su Rai2 non resta che svelare che in questa stagione si assisterà ad un significativo cambiamento nel cast. Ritroveremo il comandante Massimo (Carmine Recano) e la direttrice dell’IPM Sofia Durante (Lucrezia Guidone) e grande spazio e protagonista assoluta sarà Rosa Ricci (Maria Esposito) me nel cast figura anche il ritorno di Carmela Velastro (Giovanna Sannino) e Silvia (Clotilde Esposito) a loro si affiancheranno tantissimi nuovi ragazzi dal passato difficile: Sonia (Elisa Tonelli) Tommaso (Manuele Velo), Simone sarà interpretato da Alfonso Capuozzo e Marta da Rebecca Mogavero.

Miss Fallaci finisce nel mirino dell'AI: 'Oriana Fallaci' stronca la fiction Rai1 / "Bambola priva di rabbia"

Anticipazioni Mare Fuori 5: Rosa più matura, spunta un segreto dal passato per Sofia

Dalle anticipazioni Mare Fuori 5 si scopre che ci saranno tantissimi colpi di scena. Innanzitutto maggiore spazio avrà Rosa Ricci che dopo la morte del padre Don Salvatore prenderà lei i redini degli affari di famiglia ma dovrà fare i conti anche con la separazione da Carmine. Nelle nuove puntate la più piccola dei Ricci entrerà in conflitto con Carmela ma troverà conforto in Sofia Durante ma anche la direttrice dovrà affrontare dei cambiamenti e soprattutto un segreto del passato che avrà ripercussioni non solo nella sua vita professionale ma anche in quella privata e compromettere il suo rapporto con Beppe. Silvia, invece, la ritroveremo in carcere accusata di un omicidio del quale si professa innocente. L’appuntamento con le nuove puntate di Mare Fuori 5 è in streaming su Raiplay a partire da oggi e su Rai2 dal 26 marzo 2025 in prima serata.