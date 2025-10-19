Noi del Rione Sanità quando va in onda: la nuova serie tv con Carmine Recano tra cast, trama e puntate.

La scena delle serie tv è pronta ad accogliere un nuovo progetto che, stando alle anticipazioni, aspira ad attirare la curiosità di un buon numero di appassionati: ‘Noi del Rione Sanità’. Il lavoro con protagonista l’attore Carmine Recano – celebre per la sua partecipazione in Mare Fuori – è prossimo a sbarcare su Rai Uno e in molti si chiedono quando va in onda la prima puntata. Al centro dell’attenzione un quartiere dalla realtà complesso, simbolo di rinascita della periferia napoletana; un racconto arricchito da un cast ricco e da una trama coinvolgente che unisce sceneggiatura e realtà.

Location Makari 4: esiste davvero? Dov'è girata fiction Rai 1/ Dove si trovano tutte le ambientazioni

Quando va in onda Noi del Rione Sanità? La risposta farà felici gli appassionati dato che manca davvero poco all’esordio della serie tv. La prima puntata è infatti prevista per il prossimo giovedì – 23 ottobre 2025 – in prima serata su Rai Uno. Nel cast, come anticipato, tanti nomi di spicco tra cui il già menzionato Carmine Recano, Bianca Nappi, Vincenzo Nemolato e tanti altri che andranno a rendere la trama ancor più preziosa con il loro contributo interpretativo.

Anticipazioni Makari 4, puntata 19 ottobre 2025/ Saverio ritrova un'ex fidanzata del passato...

Anticipazioni Noi del Rione Sanità, la trama con protagonista Don Giuseppe Santoro, interpretato da Carmine Recano

Come già accennato, la trama de Noi del Rione Sanità – in onda su Rai Uno a partire da giovedì 23 ottobre 2025 – si concentra nell’omonimo quartiere partenopeo ed è liberamente ispirata al libro di Don Antonio Loffredo. Proprio Carmine Recano andrà a vestire i panni del protagonista, Don Giuseppe Santoro, con l’obiettivo di offrire gli spunti cruciali per la rinascita della comunità.

La criminalità divampa, i ragazzi rischiano di perdere il loro cammino; la trama de Noi del Rione Sanità si concentra proprio sui tentativi mai arrendevoli del protagonista, Don Giuseppe Santoro, di rispondere alla piaghe sociali con la speranza, con la determinazione di chi vuole offrire un futuro migliore ai giovani e alle rispettive famiglie. Molti saranno gli spunti di riflessioni che partiranno proprio dalle dinamiche della serie tv e al contempo le emozioni dei protagonisti renderanno ancor più magnetica la trama de Noi del Rione Sanità.

Chi è Giovanna Rosace, Arianna in Makari 4/ New entry nel cast: il ruolo al fianco di Claudio Gioè