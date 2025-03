Quando va in onda Tradimento? Mediaset è nel caos e i palinsesti vengono stravolti

Ci sarà un giorno in cui Mediaset non stravolgerà completamente la programmazione dei suoi programmi, delle soap e dei reality ma non è questo il giorno. Complice gli ascolti di alcuni show fortemente deludenti ed al di sotto delle aspettative e lo spostamento di alcune serie evento in date più propizie a farne le spese maggiormente sarà la soap turca Tradimento con protagonista Vehide Percin nei panni di Guzide Yenersoy e tutti gli altri personaggi. Quando va in onda Tradimento? La soap turca verrà trasmessa non solo nel daytime dal lunedì al venerdì ma anche nel weekend, il sabato e la domenica. È tuttavia nel weekend che ci saranno degli importanti cambiamenti.

Scendendo nel dettaglio, Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.10 circa, per poi dare la linea ad Uomini e Donne di Maria De Filippi. Ci saranno poi due episodi il sabato e la domenica dalle 15.00 alle 16.30. E nella prima serata che ci saranno dei stravolgimenti, Mediaset ha deciso di far slittare Il Turco, altra serie turca attesissima con protagonisti Can Yaman e Greta Ferra all’8 e 15 aprile, e dunque Tradimento verrà trasmessa nella serata di venerdì a partire dal 28 marzo. E non è tutto perché, a causa dei bassi ascolti dello Show dei Records di Gerry Scotti si è deciso di sposare lo show nella domenica sera togliendo il posto alla dizi turca a partire da domenica 30 marzo.

Anticipazioni Tradimento, puntata di domenica pomeriggio 23 marzo 2025

Svelato quando va in onda Tradimento con tutti i cambiamenti di giorno e orario non resta che rivelare delle anticipazioni Tradimento per la puntata di domani, domenica pomeriggio 23 marzo 2025. Gli spoiler svelano che Zelis inviterà Ozan a cena ma il ragazzo rifiuterà l’invito, usando come scusa la delicata situazione che si è venuta a creare con la sua famiglia. Guzide nel frattempo verrà messa al corrente di una situazione molto delicata, Tolga le mostrerà il filmato di Kaan e la rassicurerà sul fatto che Ozan non è un assassino ma è sotto ricatto di Oltan. A questo punto ci sarà un duro scontro tra Tolga ed il padre Oltan mentre nel frattempo Oylum avrà un malore: sarà incinta?