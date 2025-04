Quando va in onda Tutto quello che ho: perché salta la prossima puntata? Palinsesto stravolto

Cambiamenti importanti nell’ammiraglia Mediaset nella prossima settimana, il palinsesto di Canale5 subirà degli importanti cambiamenti: la prossima puntata di Tutto quello che ho, fiction con protagonista Vanessa Incontrada non andrà in onda mercoledì prossimo 23 aprile 2025 ed il motivo è presto detto. Al suo posto Canale5 ha deciso di trasmettere la partita, l’incontro di Coppa Italia tra Inter e Milan che è in programma dalle 20.40 in poi. La fiction dunque subirà delle variazioni di palinsesto.

Quando va in onda Tutto quello che ho, la terza puntata? La terza puntata della fiction di Canale5, quindi, non andrà in onda mercoledì 23 aprile ma il giorno prima, martedì 22 aprile sempre in prima serata. Svelato perché Tutto quello che ho non va in onda mercoledì 23 aprile 2025 ma che, appunto, i due episodi in questione verranno trasmessi il giorno prima, non resta che fornire delle anticipazioni sugli ultimi due appuntamenti. La serie tv ruota attorno alla scomparsa di Camilla Santovito. La ragazza è stata ritrovata morta e dunque c’è grande suspence nello scoprire chi l’ha uccisa e perché.



Perché Tutto quello che ho non va in onda mercoledì 23 aprile 2025: anticipazioni

Per lasciare spazio alla partita di Coppa Italia la fiction con protagonista Vanessa Incontrada e Marco Bonini va in onda martedì 22 aprile 2025. Cosa succederà nella prossima puntata? Dalle anticipazioni Tutto quello che ho si scopre che Lavinia e Matteo continueranno ad indagare sulla morte della figlia, chi ha ucciso la ragazza? Matteo è convinto della piena colpevolezza di Kevin mentre Lavinia crede che la verità sia completamente diversa. Le diverse vedute sulle indagini unite all’atroce dolore per la morte della figlia porteranno i due a prendere delle strade diverse. Nel frattempo la fiction di Canale5 ha debuttato con degli ottimi ascolti, la 1a puntata è stata vista da circa 2,8 milioni di spettatori pari al 22% di share e dunque non resta che dare l’appuntamento alla prossima puntata, a quando va in onda Tutto quello che ho, cioè martedì 22 aprile 2025 sempre a partire dalle 21.30 circa su Canale5.