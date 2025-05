In una dieta sana ed equilibrata, quanta carne bisognerebbe consumare ogni settimana? Come ben sa chi ci segue, ma anche chi si occupa di nutrizione, la carne, soprattutto quella rossa, è scarsamente sconsigliata dai medici specializzati, tenendo conto che le proteine animali, di cui ovviamente la carne è ricca, dovrebbero essere introdotte nel nostro organismo in quantità limitate. E’ quindi fondamentale ridurne i consumi, un imperativo che come fa notare il quotidiano Repubblica attraverso il suo sito online, vale sia per i nutrizionisti quanto per gli ambientalisti.

Secondo uno studio apparso su Nature Food, realizzato dal prestigiosissimo Mit di Boston nonché dall’università Technical della Danimarca, c’è un dato preciso che non andrebbe mai superato per quanto riguarda il consumo di carne, ovvero, due etti e mezzo ogni settimana, 250 grammi ogni sette giorni, il che significa che, facendo una media, si tratta di meno di 40 grammi al giorno. Il dato arriva da una ricerca che gli studiosi suddetti hanno realizzato per provare a capire quali siano i consumi adeguati per garantire la salute della persona ma anche quella dell’ambiente, ed è stato calcolato attraverso una serie di informazioni nutrizionali ma anche tenendo conto dell’impatto sull’ambiente di vari alimenti (ne sono stati considerati più di 2.500).

QUANTA CARNE IN UNA DIETA? L’IMPATTO SULL’AMBIENTE DEGLI ALLEVAMENTI

E’ noto e risaputo che gli alimenti non richiedono lo stesso dispendio di energia e la stessa lavorazione, e negli ultimi anni, complice l’inquinamento in forte aumento, si è acceso un faro in particolare sugli allevamenti, che sono storicamente fra i maggiori inquinanti per quanto riguarda l’emissione di anidride carbonica nell’aria. Inoltre, un allevamento comporta dei costi in termine di dispendio energetico che sono ben diversi ad esempio rispetto alla coltivazione di un albero di melo o delle patate. Nel contempo è ovviamente diverso l’apporto nutrizionale, leggasi proteine, vitamine, ma anche zuccheri, grassi, fibre e via discorrendo.

Tenendo conto di tutti questi dati è emerso appunto che una persona non dovrebbe superare i 255 grammi di carne a settimana, una soglia che garantisce il rispetto della salute ma anche dell’ambiente. La dottoressa Gebara, la prima autrice di questo interessante studio, si dice convinta che oggi le persone dovrebbero mangiare meno carne non soltanto per preservare la propria salute ma anche per motivi ambientali. Proprio per questo è stata effettuata questa ricerca, indicando un numero preciso che una persona può facilmente ritrovare andando al supermercato e leggendo le etichette: se su una confezione di carne c’è scritto 500 grammi e in casa si è in due, significa che dopo averla consumata bisognerà attendere un’altra settimana per alimentarsi nuovamente con la carne.

QUANTA CARNE IN UNA DIETA? MEGLIO BIANCA CHE ROSSA, FAVORIRE IL PESCE

Si tratta di un dato che risulta in linea con le raccomandazioni di nutrizionisti, medici e dietologici, che consigliano un pranzo a settimana di carne, meglio se bianca, quindi pollo, vitello o tacchino, in favore invece del pesce, che andrebbe consumato fino a 3 volte ogni sette giorni, consiglio che purtroppo in pochi seguono. Per i ricercatori di cui sopra, le numerose diete in circolazione come ad esempio quelle vegane o quelle flexitariane, sono da considerarsi sane e sostenibili, criticando invece qui piani alimentari che prevedono un alto contenuto di proteine animali, soprattutto per carne rossi e bianche.

In conclusione gli studiosi ci tengono a precisare che non esiste un unico sistema alimentare giusto, e che serve flessibilità anche a seconda dei gusti delle persone ma anche dei luoghi e della cultura, ma in ogni caso la carne non andrebbe consumata per più di due etti e mezzo a settimana, un dato che purtroppo viene spesso e volentieri scavallato da consumi superiori che a lungo andare, possono risultare nocivi per il nostro organismo.