Miss Fallaci: puntate e location

Miss Fallaci, la serie tv dedicata a Oriana Fallaci, ha riportato su Raiuno il volto di Miriam Leone che interpreta la grande giornalista e scrittrice. Dopo la prima puntata, oggi, martedì 25 febbraio 2025, Raiuno sta trasmettendo la seconda puntate, ma quante sono le puntate che compongono la serie? Di Miss Fallaci, sono stati prodotti otto episodi di cui due vengono trasmessi in ogni puntata. Questa sera, dunque, Raiuno sta trasmettendo il terzo e quarto episodio mentre i restanti quattro saranno trasmessi nel corso delle ultime due puntate. La terza puntata di Miss Fallaci andrà in onda il 4 marzo mentre la quarta ed ultima puntata sarà trasmessa l’11 marzo 2025.

La fiction è stata girata in quelle che sono state le città che hanno segnato la carriera della Fallaci come Roma e Milano. Fondamentale, nella carriera della Fallaci, è stata anche New York, città in cui è stata ambientata la fiction.

Miss Fallaci: anticipazioni terza e quarta puntata

Nella terza puntata di Miss Fallaci, in onda il 4 marzo 2025, Gordon proverà ad aiutare la giornalista a scrivere, ma proverà anche a sedurla. La Fallaci, però, non sentendosi più+ a proprio agio, deciderà di abbandonare quel mondo e tornare a casa con una popolarità maggiore dopo l’esperienza vissuta a Hollywood.

Nella quarta ed ultima puntata di Miss Fallaci, Alfredo Pieroni incontrerà nuovamente Oriana e tra i due inizierà una storia di attrazione, passione e tormenti. Con Pieroni, affascinante uomo d’affari, la Fallaci vivrà la sua prima, grande storia d’amore. Innamoratissima, la giornalista deciderà così di seguirlo a Londra.