Questa sera scatta su Canale Cinque il viaggio di Maria Corleone 2, la fiction con protagonista Rosa Diletta Rossi, chiamata a interpretare i panni della mafiosa due anni dopo il successo della prima tornata di episodi. Ma quante puntate saranno quelle previste di Maria Corleone 2? La protagonista, ancora divisa tra la voglia di una vita serena a Milano e i conti da risolvere con il passato, sarà di scena per diverse settimane sul piccolo schermo. Per la precisione, Maria Corleone 2 sarà suddivisa in quattro puntate da due episodi ciascuna, dunque otto episodi in totale per la fiction.

Il viaggio prenderà il via sui canali Mediaset con la prima puntata di oggi martedì 29 aprile, per poi proseguire la prossima settimana, martedì 6 maggio 2025. Salvo cambi di programmazione e colpi di scena, Maria Corleone 2 si concluderà in prima serata il prossimo martedì 20 maggio 2025, ovviamente come sempre su Canale Cinque.

Quando finisce Maria Corleone 2 su Canale Cinque?

Salvo sorprese, l’ultima puntata di Maria Corleone 2 su Canale Cinque è prevista per il 20 maggio 2025, con Rosa Diletta Rossi sempre pronta a tornare nei panni della malavitosa, che sogna però una nuova vita fuori dai canoni della mafia.

Per Rosa Diletta Rossi, di origini romane e che abbiamo visto recitare in numerosi progetti in passato, sarà dunque l’occasione di tornare a trasformarsi, una delle caratteristiche preferite della sua carriera da attrice. “Appena c’è la possibilità mi piace trasformarmi: mi era capitato, per esempio, di fare una coatta di Anzio in ‘Croce e delizia’ e la gente non mi ha riconosciuto” ha raccontato in una vecchia intervista concessa tra le colonne del magazine Donna Moderna. E la sua Maria Corleone rappresenterà ancora una volta una donna forte e speranzosa, che fatica a staccarsi dalle radici di famiglia: tanti punti in sospeso arriveranno finalmente a delle verità in queste settimane.

