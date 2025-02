Tra un mese e qualche giorno, inizia finalmente la messa in onda del serale di Amici 24 che ci accompagnerà fino a inizio estate, momento in cui si scoprirà il nome del vincitore. La nuova edizione, iniziata il 29 settembre dello scorso anno promette tante soddisfazioni e i fan del programma di Maria De Filippi sono impazienti di scoprire come saranno formate le squadre e da quali giudici. Un’altra delle domande più frequenti è quella su chi sarà ammesso al serale di Amici 24. Andiamo a scoprire qualche spoiler!

Ebbene, per ora non si conoscono ancora i nomi dei concorrenti che riusciranno a passare alla fase più decisiva della competizione, anche se in base alle anticipazioni sulla prossima puntata si scopre che Nicolò Filippucci è il primo allievo ad essere passato ufficialmente al serale di Amici 24. Durante la scorsa registrazione, infatti, il cantante ha indossato la tanto ambita maglia del serale e questo vuol dire che avremo il piacere di vederlo sicuramente a partire da sabato 22 marzo 2025, data di inizio della nuova fase del programma.

Come al solito è stata Superguidatv a rivelare tutte le anticipazioni sul serale di Amici 24. Come abbiamo accennato sopra, l’unica certezza che abbiamo è che Nicolò Filippucci è riuscito a conquistarsi un posto nel prime time del programma. Oltretutto, gli spoiler sul serale di Amici 24 ci svelano che il giudice sarà il mitico Cristiano Malgioglio che accompagnerà i ragazzi fino alla semifinale. Ma come ha fatto il cantante Nicolò a passare direttamente alla competizione serale del programma? Le anticipazioni della prossima puntata di Amici svelano che Nicolò e Giorgia si troveranno in sfida. Il ragazzo porterà sul palco una canzone di Sia, Chandelier, mentre il suo sfidante di nome Filippo si presenterà con un brano del cantautore Enrico Nigiotti.

Il responso dei giudici sarà fondamentale, perchè Rapino dirà di non amare molto il pezzo portato da Nicolò, ma di essere riuscito ad apprezzarlo proprio grazie a lui e questo lo farà vincere. Così, Anna Pettinelli ammaliata dall’esibizione, deciderà di consegnargli la maglia ufficiale del Serale di Amici 24. Dopodichè, prima dell’eliminazione di Giorgia, la Pettinelli farà esibire Nicolò con “Jealous“, canzone che interpreterà in modo impeccabile. Dunque, grande attesa per scoprire chi saranno gli altri concorrenti ad accedere al prime time dello show, ma a breve scopriremo tutti gli altri nomi e vi terremo aggiornati!