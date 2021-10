Quanti anni ha Giucas Casella?/ “Ne ho cinquanta”, ma in realtà ne ha settantuno

Quanti anni ha Giucas Casella? I concorrenti gieffini non riescono a risolvere questo rompicapo. Il famoso illusionista fa di tutto per non fornire indizi sulla sua età, benché i coinquilini non perdano occasione per stuzzicarlo e provare ad indovinare l’anno della sua nascita. Per Francesca Cipriani, Giucas ha ottantasette anni, mentre la Ricciarelli pensa ne abbia settantadue o settantatré. “Ma c’è chi dice superi gli ottanta”, aggiunge con un velo di ironia la cantante. Francesca Cipriani fa riemergere una sua teoria: “Se li porta molto bene, di sicuro si è fatto qualche liftino negli anni….”. “Ne ho cinquanta!”, risponde a tono Giucas Casella. “C’è una scienza che dice che bisogna togliersene venti”, aggiunge. Alla fine, però, è costretto a dire la verità: “ho settantuno anni”. Mistero risolto.

