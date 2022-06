Quanti chili ha perso Edoardo Tavassi all’Isola dei Famosi?/ Dimagrito ben…

Edoardo Tavassi ha perso 15 chili a L’Isola dei Famosi 2022

Edoardo Tavassi quanti chili ha perso all’Isola dei Famosi 2022? Il fratello di Guendalina Tavassi è dimagrito davvero tanto durante la sua avventura in Honduras. A tre settimane dalla finalissima del reality show di successo condotto da Ilary Blasi è arrivato il fantomatico momento del controllo del peso. Tra tutti i naufraghi di questa edizione, è stato proprio Edoardo a perdere più chili tra tutti i concorrenti visto che il Tavassi è dimagrito di ben 15 kg! Un vero e proprio record che lo rende il naufrago che è dimagrito di più in quest’edizione.

L’Isola dei Famosi si conferma uno dei programmi più difficili e duri del piccolo schermo. Non è facile convivere con la fame e ancora di più questa edizione ha messo a dura prova i concorrenti visto che l’edizione 2022 è la più lunga di sempre mai realizzata.

Edoardo Tavassi dimagrisce a L’Isola dei Famosi 2022 e conquista Mercedesz Henger?

Il dimagrimento di Edoardo Tavassi a L’Isola dei Famosi 2022 non è passato inosservato a nessuno: né ai naufraghi in Honduras, né tantomeno al pubblico da casa. Il fratello di Guendalina Tavassi da quando è approdato a Playa Palapa ha perso ben 15 kg! Un grandissimo risultato per il fratello di che può contare su di un fisico più prestante. Intanto per Edoardo non mancano le difficoltà, visto che durante l’ultima diretta ha dovuto momentaneamente abbandonare il gioco per degli accertamenti medici. Per fortuna tutto si è risolto visto che il naufrago ha fatto ritorno in Palapa per la gioia dei compagni di avventura, ma anche di Mercedesz Henger a cui si è nuovamente avvicinato.

Proprio la figlia di Eva Henger non nasconde il suo interesse per il naufrago: “lui è la gioia di stare su quest’isola, mi dà la forza di andare avanti. Se davvero dovesse nascere qualcosa di importante fuori di qui, io vorrei diventare amica di Guendalina. Lei aveva dei pregiudizi su di me, ma posso capirlo, non mi conosceva. A me stava simpatica ancor prima di arrivare qui, spero che avrò modo di farle cambiare idea”.

