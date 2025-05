Mario Adinolfi è il concorrente che più sta facendo discutere all’Isola dei Famosi 2025. Una notizia che non arriva di certo a sorpresa, visto che il naufrago è finito nel mirini sin dall’annuncio della sua partecipazione al reality e per un fattore chiaro ed evidente: la sua mole. Non c’è mai stato prima di Adinolfi un concorrente del suo peso in gara all’Isola, e il motivo è piuttosto chiaro: il reality è estremo, carico di difficoltà e disagi, soprattutto fisici, oltre che privo di qualsiasi tipo di comodità. Tutti fattori che mettono in difficoltà anche chi è in perfetta forma fisica.

Mario Adinolfi ha tuttavia deciso di accettare questa sfida senza timore, arrivando all’Isola dei Famosi 2025 con un peso di 200 chili che, in queste prima due settimane, potrebbe tuttavia essere calato e non di poco.

Quanti chili potrebbe perdere Mario Adinolfi all’Isola dei Famosi 2025

Il naufrago non ha mai fatto mistero di non aver mai seguito una dieta e di essere tuttavia sano come un pesce. Partecipando all’Isola dei Famosi, la dieta è tuttavia d’obbligo e potrebbe aver avuto già un impatto importante sul peso di Adinolfi. Sappiamo che il concorrente, che sta vivendo di provazioni (seppur con qualche benefit rispetto agli altri naufraghi in gara, come una panchina e un letto), non mangia il riso, ma si ciba di cocco e pesce. Un’alimentazione che, in due settimane, potrebbe aver portato ad un dimagrimento di cinque chili per i concorrente dell’Isola dei Famosi, che se rimanesse fino alla fine di quest’avventura potrebbe risultare il naufrago che ha perso più chili nella storia del programma. Cosa che potremmo scoprire solo qualora Adinolfi arrivasse fino alla fine di questa complicata avventura.

