Il peso di Mario Adinolfi è, sin dall’inizio della sua avventura all’Isola dei Famosi 2025, oggetto di discussioni e considerazioni. Non è un mistero che il giornalista sia arrivato in Honduras con un peso di 220 chili e sia il concorrente con il peso maggiore nella storia del programma. Una caratteristica che Adinolfi non vuole ostacoli il suo percorso nel reality, che fa però forza su aspetti totalmente diversi dai suoi compagni d’avventura, non potendo sostenere le prove fisiche che il gioco impone.

Cosa significa ‘Bisogna immaginare Sisifo felice’/ Mario Adinolfi cita Albert Camus all’Isola dei Famosi 2025

Mario Adinolfi ha quindi trovato la sua dimensione all’Isola dei Famosi 2025 e, a quanto pare, è anche il concorrente che, al momento, ha perso più peso. È stata Veronica Gentili, in diretta su Canale 5, a svelare quanti chili ha perso finora Adinolfi all’Isola: “Hai perso più di 12 chili!”, ha annunciato la conduttrice.

Ugo e Louise, chi sono i genitori di Mario Adinolfi/ "Mamma un'australiana matta, papà un attore cane"

Mario Adinolfi ha già perso molti chili all’Isola dei Famosi 2025: la reazione del naufrago

Un risultato molto importante per Mario Adinolfi, che proprio pochi giorni fa ha rivelato come, prima dell’Isola dei Famosi, non avesse mai perso peso ma solo preso chili (dopo un dolorosissimo evento del suo privato). Di fronte al dimagrimento, il naufrago ha però tenuto a specificare che: “Non ho fatto questa sfida per perdere peso ma per costruire un percorso in cui il perdere peso avesse senso”. E ha inoltre aggiunto: “Qui c’è l’incontro, che è sempre fondamentale. Io non l’ho mai sfuggito ma l’ho sempre affrontato come se fosse un incontro di pugilato. Qui invece sto danzando, nonostante il mio peso.”

Moglie Mario Adinolfi, chi è Silvia Pardolesi/ "Affrontato un momento difficile in famiglia"