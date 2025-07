Una vera e propria trasformazione quella di mario Adinolfi all'Isola dei famosi dal punto di vista fisico, svelato quanti chili ha perso in Honduras.

Erano in molti a pensare che il percorso di Mario Adinolfi all’Isola dei famosi non sarebbe durato a lungo a causa delle sue condizioni fisiche, ma con grande determinazione e coraggio non si è mai arreso e ha stupito tutti. La permanenza in Honduras ogni anno è difficile per tutti i concorrenti ma per lui lo è stata ancora di più, pesava 221 chili quando è arrivato sull’Isola e anche le cose più semplici per lui erano complicate.

La redazione dell’Isola dei famosi sin dall’inizio del reality gli ha concesso dei privilegi per rendere possibile la sua permanenza sull’isola e lui si è impegnato ogni giorno a resistere. Per molti suoi compagni di avventura è stato un punto di riferimento, anche coloro che all’inizio non sopportavano il suo modo di fare hanno avuto modo di ricredersi conoscendolo meglio. Mario Adinolfi ieri sera si è emozionato ripercorrendo il suo percorso all’Isola dei famosi, dove si è lasciato sfuggire anche rivelazioni molto personali sul suo passato. In diretta ha consigliato a tutti di rendere possibile l’impossibile anche quando gli altri remano contro, proprio come ha fatto lui partecipando al reality.

Quanti chili ha perso Mario Adinolfi all’Isola dei famosi? Il notevole cambiamento del naufrago

Durante il suo percorso all’Isola dei famosi il secondo classificato, oltre che dal punto di vista emotivo e personale, è cambiato notevolmente anche fisicamente. Quando è approdato in Honduras pesava 221 chili, in certe circostanze anche i movimenti minimi per lui erano davvero faticosi, nei 56 giorni trascorsi sull’isola però c’è stata una vera e propria trasformazione nel suo corpo.

Ieri sera durante la finale del reality Mario Adinolfi ha avuto la possibilità di guardarsi allo specchio ed è rimasto piacevolmente colpito dall’incredibile cambiamento fisico. Era molto curioso di rivedersi, con i capelli rasati e decisamente più magro. Ma quanti chili ha perso all’Isola dei famosi? A rivelarlo in diretta ci ha pensato Veronica Gentili, la conduttrice ha infatti svelato che adesso pesa 195 chili, in Honduras ha quindi perso 26 chili.

