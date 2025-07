Quanti chili hanno perso i finalisti dell'Isola dei Famosi 2025? Cambiamenti più o meno evidenti per i concorrenti, spicca il risultato di Mario Adinolfi

Isola dei Famosi 2025, i cambiamenti fisici dei naufraghi finalisti

L’Isola dei Famosi 2025 ha messo a dura prova i concorrenti, in particolare i naufraghi che sono giunti sino alla fine del loro percorso e che questa sera si contenderanno la vittoria finale a suon di televoti. Per loro il percorso in Honduras è stato più lungo rispetto agli altri compagni di viaggio che, per ritiri o eliminazioni, hanno dovuto abbandonare anzitempo la trasmissione. E, come per ogni edizione, anche quest’anno emerge la curiosità dei telespettatori in merito ai cambiamenti (soprattutto fisici) cui i concorrenti sono andati incontro.

Loredana Cannata, Omar Fantini, Mario Adinolfi e Cristina Plevani sono i finalisti di questa edizione: ad essi si aggiungerà uno tra Jey Lillo e Teresanna Pugliese che, nel corso di questo televoto settimanale e in attesa del verdetto ufficiale, si stanno contendendo il posto da quinto finalista.

Un gruppo che ha affrontato intemperie, difficoltà, momenti di crisi e sconforto ma soprattutto il nemico numero uno in Honduras: la fame. I cambiamenti fisici sono più o meno evidenti in tutti i naufraghi ma ce n’è uno che ha avuto un sorprendente risultato: Mario Adinolfi.

Quanti chili hanno perso i finalisti dell’Isola 2025: spicca Mario Adinolfi

Sin dall’inizio di questa edizione, Mario Adinolfi è stato uno concorrenti più attenzionati dell’Isola dei Famosi 2025 soprattutto sul fronte fisico. Durante la trasmissione non ha potuto affrontare numerose prove e sfide di gioco, ma la permanenza in Honduras (e in particolare la fame da tutti patita) gli ha permesso di perdere diversi chili rispetto all’inizio. A rivelare il cambiamento fu Veronica Gentili in diretta, poche puntate fa, quando svelò che dai 221 chili iniziali il giornalista è arrivato a pesare 199,3, circa 22 chili in meno.

Un cambiamento notevole per lui, sicuramente quello più evidente, ma anche gli altri finalisti hanno potuto assistere al loro “prima e dopo”. Chi più chi meno, anche Omar Fantini, Cristina Plevani e Loredana Cannata hanno visto cambiare il proprio corpo, sebbene non siano stati specificati in puntata in chili persi. Magari proprio questa sera, nel corso della finale, si parlerà anche di questo.