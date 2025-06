Mai come quest’anno il pubblico dell’Isola dei famosi 2025 si sta chiedendo quanto sono dimagriti in naufraghi del programma. Tra i concorrenti ci sono personaggi che destano curiosità rispetto al loro peso come per esempio Mario Adinolfi e Loredana Cannata. Il primo risulta essere l’unico concorrente obeso della storia del reality di Canale cinque mentre l’attrice è celebre per la sua battaglia contro la violenza sugli animali ed è vegana.

Riguardo a quest’ultima la dieta si restringe ulteriormente, dato che non può mangiare il pesce. Se è vero che per quanto riguarda l’ex deputato la produzione dell’Isola dei famosi 2025 ha creato un piano nutrizionale ad hoc al fine di preservare la sua salute, è vero anche che non si può paragonare alla dieta che si tiene a casa propria con cibo meno semplice e meno salutare fatto di pranzi fuori casa e snack per tappare la fame.

Isola dei Famosi 2025, Dino Giarrusso e Loredana Cannata dimagriti ancora

La prima cosa che salta all’occhio guardando i concorrenti delle Honduras è l’abbronzatura: molti di loro sono estremamente cambiati anche per quanto riguarda il colore della pelle, dato che sull’isola vivono il 90% del tempo sotto al sole. In base alle foto del prima e dopo pubblicate da Biccy, tra i naufraghi che sono cambiati maggiormente ci sono Mario Adinolfi, il quale presenta meno grasso nella parte esterna della pancia, e Dino Giarrusso.

Anche le spalle del politico sono dimagrite in maniera considerevole e nel viso risulta molto meno paffuto di prima. Si stima che abbia perso un totale di circa 12 kg. Loredana Cannata, invece sfoggia un fisico ancora più asciutto del solito ma rimane sempre in forma. A stupire i fan per la sua magrezza e anche Dino che era partito già in una condizione piuttosto gracile e oggi si ritrova con le ossa a vista sul torace. Chiara conserva invece un fisico formoso che del resto la caratterizza da sempre mentre Patrizia ha perso qualche chilo sulla pancia e risulta essere molto più tonica sulle braccia.

