Per comprendere quanto aumenta il valore di una casa ristrutturata, abbiamo riportato i dati e i paragoni con le città italiane.

Da un recente rapporto del Corriere della Sera si evidenzia quanto aumenta il valore di una casa ristrutturata, gli effetti a seguito di un incentivo fiscale per l’edilizia e le aree dove il prezzo immobiliare è più alto (anche se l’unità dovesse risultare da ristrutturare).

Il rapporto ha comparato 8 capoluoghi italiani, tenendo conto della situazione attuale e non di meno del taglio sugli incentivi fiscali per l’edilizia che ha ridotto l’incentivo all’uso dei benefit fiscali e, conseguentemente, ha ridotto i lavori di ristrutturazione.

Scadenza cedolare secca 2025/ Prime rate: date e modalità

Quanto aumenta il valore di una casa ristrutturata?

Per decretare quanto aumenta il valore di una casa ristrutturata, l’analisi del Corriere della Sera ha preso come esempio 8 capoluoghi italiani, evidenziando le differenze a partire da Milano fino ad arrivare a Palermo.

I dati più significativi sono stati ricavati dal risultato della città meneghina, dove le case ristrutturate vicino al Policlinico di Milano potrebbero valere fino a 3.500 € al metro quadro in più, per poi spaziare a Roma con una media di 750 € aggiuntivi.

Assegno Unico INPS 2025/ C'è tempo per aggiornare l'ISEE (scadenza)

Milano in vetta alla classifica

Dal rapporto stilato dalla Fiaip, Milano si piazza al 1° posto tra le città d’Italia dove la ristrutturazione incide particolarmente sull’aumento del valore delle case. A fare la differenza, naturalmente, sono anche le aree della città, lo stato degli edifici e i servizi di cui gode un immobile.

Spostandosi sui Navigli, ad esempio, un appartamento ristrutturato potrebbe valere fino a 1.000 € al metro quadrato in più rispetto ai 3.500 € del Policlinico.

La situazione a Roma

Rispetto a Milano, a Roma l’aggiornamento catastale post ristrutturazione risulta più moderato, ad eccezione di alcune zone particolarmente “ambite”. Ad esempio, nel quartiere Portuense le case oggetto di interventi edilizi acquisiscono il 28,3 % in più di valore, mentre in zona Pigneto, Colli, San Lorenzo e Celio, si parla del 21 % e 22 %.

TARI 2025/ Primi bollettini con scadenza: le differenze tra le città

Le rivalutazioni nel resto d’Italia

Città Rivalutazione Napoli +2.000 € al mq (in zona Mergellina); Duomo e Porto (63,4 %) Torino Piazza San Carlo +900 €, in via Nizza il 62 % Palermo +1.000 € al mq vicino al Teatro Massimo Genova +1.000 € al mq vicino al Centro Storico, in zona Castelletto e Nervi Firenze +950 € in zona Centro Bologna +50 € in più sui Colli

Gli elementi che incidono

Ristrutturazione a parte, anche la riqualificazione energetica inciderà parecchio sul prezzo degli immobili. In ottica di rispettare la direttiva green, una casa portata almeno in classe C o D incrementerebbe significativamente il suo valore.

Dall’elaborazione ISTAT, inoltre, si evince come una nuova costruzione aumenti del 30 %, mentre le case usate avrebbero subito perfino una diminuzione del 15 %.