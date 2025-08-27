Travis Kelce non si è posto limiti per l’anello di fidanzamento donato a Taylor Swift: il matrimonio si avvicina, ma quanto costa il gioiello?

Dopo essersi affermata come star globale nel mondo della musica, Taylor Swift è prossima a compiere un passo cruciale anche nella sua vita privata. Dopo le delusioni del passato, spesso bacino inesauribile per la sua creazione artistica, la pop-star è prossima a compiere il grande passo con il compagno Travis Kelce. Il matrimonio non è più un segreto come testimoniato dallo sgargiante e prezioso anello di fidanzamento ricevuto dalla cantante. Come racconta Chi Magazine, proprio il valore inestimabile del gioiello sta attirando la curiosità degli appassionati che all’unisono si chiedono: quanto costa?

Ovviamente, trattandosi di personalità con un patrimonio piuttosto ingente, era prevedibile che per occasioni simili non si badasse a spese. In molti potrebbero quasi avere un sussulto scoprendo quanto costa l’anello di fidanzamento che Trevis Kelce ha dolcemente regalato alla sua metà, Taylor Swift. A dare delucidazioni in merito è PageSix che parte dalla progettazione che sarebbe opera di Kindred Lubeck della Artifex Fine Jewlr: insomma, già questo dettaglio vale come garanzia di prezzo con diversi zeri. Tra l’altro, pare che lo stesso Trevis Kelce abbia dato indicazioni specifiche per la realizzazione dell’anello di fidanzamento.

Ma andiamo dritti al punto e al centro della curiosità degli appassionati: quanto costa l’anello di fidanzamento di Taylor Swift? Come racconta Chi Magazine, un esperto del settore – il Ceo di Rare Carat – ha stimato una possibile cifra pari a circa 1 milione di euro. Un prezzo da urlo e che dipende ampiamente dalla sua composizione: una pietra di quasi nove carati, color diamante, il tutto incastonato in una fascia d’oro giallo. Insomma, un gioiello unico per realizzazione e da capogiro per il valore economico.

Chiaramente, al di là del prezzo dell’anello di fidanzamento ricevuto, per Taylor Swift il valore principale è sentimentale. Il dono di Travis Kelce scandisce il matrimonio imminente; un grande passo che può impreziosire ulteriormente la vita da sogno della cantante statunitense.