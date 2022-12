Quanto costa un figlio: “640 euro al mese”/ Bankitalia “Da 0 a 18 anni 300mila euro”

Quanto costa un figlio: secondo Bankitalia in media 640 al mese

In un periodo in cui la decrescita demografica italiana sembra star diventando un problema, moltissimi aspiranti o futuri genitori potrebbero chiedersi quando costa mantenere un figlio. La risposta arriva da diverse fonti, tra cui la prestigiosa Banca d’Italia, che ha stimato la spesa mensile che i genitori dovono affrontare per ogni figlio che hanno a carico. Ovviamente, però, è importante sottolineare che si tratta di una stima, più che di un conto esatto, e l’esito reale dipende da moltissimi fattori diversi.

Infatti, per capire con precisione quanto costa mantenere un figlio in Italia, dovremmo considerare anche il tenore di vita della famiglia, oppure la sua esatta ubicazione sul territorio, con prezzi che in alcuni casi variano moltissimo da regione a regione, con un divario netto tra Nord e Sud Italia, ma anche tra provincia, città, periferia o compagna. Comunque sia, la stima del costo per il mantenimento di un figlio, fatta dalla Banca d’Italia, parla di 640 euro al mese, ovviamente per ogni figlio che si ha, con una variazione piuttosto marcata nel corso degli anni, in una costante crescita.

Quanto costa mantenere un figlio?

Insomma, cercando di dare una risposta a quanto costa mantenere un figlio in Italia, la Banca d’Italia parla di una spesa media di 640 euro al mese per figlio. Ma oltre a questi, che sono relativi alle spese propriamente intese, bisogna considerare anche l’aumento delle utenze domestiche, gli alimenti per la famiglia e quelli specifici per i neonati, le medicine e tutte quelle spese indirette che aumentano all’aumentare delle persone in casa.

Ad aggravare ulteriormente il calcolo di quanto costa un figlio in Italia, inoltre, l’istituto bancario cerca anche di stimare a quanto ammontino i costi dagli 0 ai 18 anni di vita del bambino con una range (sempre basato sul tenore di vita e sulla posizione geografica) che va dai 175 mila euro fino ai 300 mila. In questi sono incluse tutte quelle spese che sorgono dopo alcuni anni, come la mensa scolastica, i viaggi studio e i campus estivi. Infine, in questo calcolo si tiene ancora conto delle spese da affrontare prima della nascita del figlio, che vanno da 1.400 fino agli 8.000 (passeggini, corredi, visite mediche per la madre, culle e simili).

