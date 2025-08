Il costo di un viaggio in auto a noi italiani può costar caro. Il confronto tra diesel e benzina evidenziato da Facile.it stupisce gli automobilisti.

Il costo di un viaggio in auto dipende molto da alcuni fattori, tra cui l’alimentazione del veicolo, la distanza, la manutenzione del mezzo ed eventuali spese a parte che potrebbero incidere negativamente (ad esempio i pedaggi oppure le tasse da pagare se si esce fuori dal confine nazionale).

Non è esente da sovrapprezzi neppure chi viaggia sul territorio italiano, infatti da una analisi di Facile.it gli automobilisti che percorrono molti chilometri con un’auto diesel, pagherebbero di più rispetto a chi ne ha una a benzina. Vediamo quali sono le spese stimate in base alla percorrenza.

Qual è l’effettivo costo di un viaggio in auto?

Anche se il costo di un viaggio in auto potrebbe richiedere un impegno economico non indifferente, gli italiani preferiscono muoversi con una quattro ruote. Dal report di Facile.it si evince la differenza di prezzo tra un veicolo a diesel e uno a benzina.

Tra andata e ritorno, riportando l’esempio della tratta Milano – Lecce, un’automobilista potrebbe spendere fino a 216€ se viaggia con una diesel, oppure 285€ se l’auto fosse a benzina.

Questo però è solo un caso rispetto a quanto riassunto prima, perché in media il diesel realizzerebbe su lunghe percorrenza un costo maggiore.

Tra le spese vive non c’è soltanto il carburante, ma anche i pedaggi sempre più cari a cui dover far fronte. Basti pensare che l’Italia si colloca tra il 4° e 5° Paese più caro rispetto al resto dell’UE.

Quanto spendono gli altri Paesi?

Per la stessa tratta “Milano – Lecce”, ovvero 2.500 km entro i confini della propria Nazione, Paesi come la Spagna o l’Austria pagherebbero rispettivamente il 14% e l’11% in meno di carburante.

Il risparmio è ancora più ingente se ci si sposta nei Paesi dell’Est, specialmente in Polonia e in Romania dove a parità di chilometri e condizioni, si pagherebbe il 19% in meno, mentre uno “sconto” ancora più potente, pari al -30% in Bulgaria.

Chi spende più degli italiani?

Eppure in Grecia, nei Paesi Bassi e in Olanda si spenderebbe di più che in Italia. Il confronto con gli ellenici è irrisorio, soltanto il +1% per un viaggio con un’auto a benzina, mentre in Danimarca il gap salirebbe al +12% ed infine +10% di spesa da parte degli olandesi.