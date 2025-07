Prezzi del resort di Temptation Island 2025: quanto costa una vacanza a Calandrusa? La struttura in hype grazie al reality.

Temptation Island 2025 non ha tradito le attese; dinamiche infuocate, intrighi sentimentali che animano le discussioni sotto gli ombrelloni e quesiti sulle coppie che di puntata in puntata spiazzano per reazioni e rivelazioni. Il magnetismo del reality condotto da Filippi Bisciglia è forse incrementato dalla splendida location che ogni anno si offre come teatro di amori irrisolti, di presunte infedeltà e affari simili. Ovviamente, le splendide fattezze del resort abitato dalle coppie di Temptation Island 2025 non poteva che attirare la curiosità degli appassionati anche perchè, dopo 11 lunghi anni, il reality ha cambiato struttura.

Niente più Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula; Temptation Island 2025 ha ormai traslocato presso un altro resort e un’altra splendida regione italiana bagnata dal mare, la Calabria. Le coppie della nuova edizione si trovano precisamente presso Guardavalle Marina in una struttura chiamata Calandrusa. Come racconta Leggo, i comfort messi a disposizione dal luogo non sono certo inferiori al resort che negli 11 anni precedenti sono stati scenografia dei turbamenti sentimentali dei protagonisti. Piscine in quantità, vegetazione mozzafiato e spiagge che ben conosciamo grazie al programma condotto da Filippo Bisciglia. C’è una domanda che forse in molti si pongono e che potrebbe tornare utile a coloro che, in piena stagione, sono ancora in alto mare con la programmazione delle vacanze estive: quanto costa una vacanza nel resort di Temptation Island 2025?

Vacanza a Calandrusa: i costi del resort di Temptation Island 2025 tra piscine, spiagge e natura

Con un’offerta così ampia in termini di comfort e bellezza non è poi così semplice intuire quanto costa una vacanza nel resort di Temptation Island 2025. Ci ha provato Leggo a svelare l’arcano e magari offrire un assist ai vacanzieri anche se con qualche incognita ancora da sciogliere. Come spiega il portale, il sito ufficiale della struttura permette di ultimare un preventivo ma non ha a disposizione un vero e proprio listino prezzi di default. Sembrerebbe però che una notte presso Calandrusa – resort di Temptation Island 2025 – arrivi a costare circa 140 euro. Per l’intera settimana i costi potrebbero raggiungere anche i 1600 euro ma, come anticipato, si tratta di cifre orientative.