Grande Fratello, verso la nuova edizione celebrativa dei 25 anni del reality

Il prossimo autunno andrà in onda su Canale 5 una nuova edizione del Grande Fratello che si preannuncia speciale, dal momento che sarà celebrativa dei 25 anni di storia del reality. E, per l’occasione, sarà un’edizione piena di sorprese e con un ricco parterre di concorrenti: non solo volti nuovi della trasmissione ma anche storici protagonisti delle edizioni del passato che, per la speciale occasione, torneranno a mettersi in gioco nella Casa più spiata d’Italia.

In attesa di scoprire qualcosa in più sulla nuova edizione, Alfonso Signorini nelle ultime ore ha spoilerato una novità che ha fatto felici i fan, in merito alla durata del nuovo Grande Fratello in partenza, molto probabilmente, da settembre. Il conduttore, che negli ultimi giorni avrebbe anche rifiutato la proposta di Mediaset di approdare alla conduzione di Pomeriggio Cinque dopo l’addio di Myrta Merlino, è concentratissimo sulla pianificazione della nuova edizione del reality.

Grande Fratello 2025-26, quando durerà? Alfonso Signorini svela…

Sulle Instagram stories nelle ultime ore Alfonso Signorini ha aperto un box di domande per dare ampio spazio alle richieste e curiosità dei fan. Molte domande hanno ovviamente riguardato la nuova edizione del Grande Fratello, con i fan desiderosi di avere spoiler e aggiornamenti su quello che accadrà. In particolare, un fan gli ha chiesto se la nuova edizione durerà davvero 9 mesi, come spifferato da una recente indiscrezione. Secca la risposta del conduttore, che smentisce tutto: “Assolutamente no. Fake news“.

Ma non solo, perché, sempre nel merito della lunghezza della nuova edizione, un fan ha spiegato il suo punto di vista: “Il GF dovrebbe durare molto meno, tre mesi… come una volta. Era tutto più vero e bello“. E il conduttore ha risposto: “Sono d’accordo“, confermando dunque la linea di pensiero del follower. Secondo Signorini, dunque, il GF dovrebbe ritornare “alle origini” e alla programmazione di soli 3 mesi: sarà davvero questa una delle grandi novità della nuova edizione?