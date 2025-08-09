Quanto guadagna Barbara D'Urso a Ballando con le stelle 2025? E spunta il nome sul maestro che farà infuriare Selvaggia Lucarelli

Dopo le indiscrezioni e i rumor dei giorni scorsi ieri Milly Carlucci ha annunciato ufficialmente che Barbara D’Urso sarà una concorrente di Ballando con le stelle 2025 a settembre dunque l’ex conduttrice Mediaset ritornerà in tv dopo due anni di assenza per scendere nella pista da ballo più famosa della televisione. La notizia della sua partecipazione è clamorosa e per questo da giorni non mancano retroscena e curiosità sulla sua partecipazione dai presunti screzi che ci saranno con Selvaggia Lucarelli, sua rivale da anni, al chi sarà il maestro che l’affiancherà fino al presunto cachet. Quanto guadagna Barbara D’Urso a Ballando con le stelle?

In queste ore si moltiplicano le indiscrezioni su quanto guadagna Barbara D’Urso a Ballando con le stelle 2025 e alcuni siti e giornali hanno provato a rivelare il presunto cachet della conduttrice. Hit su AffariItaliani ha rivelato che il cast si è sbloccato proprio con il suo nome, giudicato il più forte e che si è fatto di tutto per averla tra i concorrenti proprio per aiutare negli ascolti e soprattutto contro la sfida con Maria De Filippi. Per questo motivo Repubblica si è sbilanciata cercando di rispondere alla domanda Quanto guadagna Barbara D’Urso a Ballando con le stelle 2025. Stando alle loro fonti l’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque dovrebbe avere un cachet tra i 50.000 e i 70.000 a puntata. Cifra considerevole che spiega quanto Milly Carlucci e le sua squadra abbiano fatto di tutto per averla nel cast.

E non solo per quanto riguadagni, ma in quanto uno dei ‘cavalli più forti’ su chi puntare è logico che il maestro di Barbara D’Urso a Ballando con le stelle 2025 sarà uno dei migliori e per questo motivo è molto probabile che la conduttrice possa essere affiancata da Pasquale La Rocca colui che, se Nina Zilli non si fosse infortunata e ritirata, avrebbe vinto tre volte in tre partecipazioni. Per Davide Maggio è ‘assai’ probabile che i due vengano abbinati insieme e nel frattempo non manca l’ironia di Selvaggia Lucarelli.

La storia giurata si è mostrata ironica e ha poi fatto sapere che potrà esserle affiancato qualsiasi maestro, eccetto il suo preferito, ovvero proprio La Rocca. Selvaggia Lucarelli, infatti, non ha mai nascosto come, tra tutti gli insegnanti, Pasquale La Rocca è colui che maggiormente si avvicina al suo prototipo di ballerino. Quindi su Instagram ieri si era già mostrata simpaticamente contrariata a un’ipotesi del genere. Condividendo la foto del ballerino professionista ha infatti aggiunto: “Se lo date a qualcun altra sappiate che dichiarerò guerra e non farò prigionieri.”

