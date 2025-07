Caterina Balivo, conduttrice de La Volta Buona, è tra i volti tv più accreditati: ma quanto guadagna? Cifre e patrimonio.

Conduttrice, ma anche influencer affermata, Caterina Balivo è tra i volti Rai maggiormente accreditati. Vanta una carriera in tv ricca di successi e ha sempre ottenuto il consenso del pubblico. Padrona di casa garbata e accogliente, mai sopra le righe la Balivo, dopo aver conquistato il terzo posto a Miss Italia 1999 ha lavorato con conduttori affermati come Fabrizio Frizzi e Carlo Conti e poi l’è stata affidata la conduzione di diversi daytime. In seguito ha scelto di lasciare la Rai e per un periodo è stata lontana dalla tv, poi è lavorato a La7 e da qualche anno ha accettato di tornare alla rete di stato.

Oggi conduce La Volta Buona, talk che va in onda nel primo pomeriggio di Rai Uno e che, nonostante una partenza non eccezionale, con il tempo è riuscita a consolidare il suo pubblico. Caterina è stata anche confermata per il prossimo anno e tornerà in onda con il suo salotto e i vari ospiti subito dopo l’Estate. Ma quanto guadagna la conduttrice? A quanto ammonta il suo stipendio e le sue entrate generiche? Secondo alcuni recenti rumors la Balivo sarebbe uno dei volti Rai più pagati, anche se non ci sono certezze la somma indicata è davvero molto alta.

Alcune fonti rivelano che nell’ultimo anno Caterina Balivo avrebbe guadagnato circa ai 250.000 euro. Una cifra decisamente sopra gli standard, che la inserisce tra i personaggi tv con il più alto stipendio. Percepirebbero una somma simili volti come Bruno Vespa e Fabio Fazio. Quando conduceva Vieni da me la Balivo ha percepito tra i 15.000 e i 30.000 euro: cifre che elevano il suo grado di professionalità e la collocano tra i big del mondo dello spettacolo.

Caterina Balivo: tutti i guadagni della conduttrice

Oltre che in tv Caterina Balivo è molto attiva sui social dove si è conquistata il titolo d’influencer. La conduttrice infatti percepisce degli utili dalle varie sponsorizzazioni presenti sul suo profilo e anche dalla sua attività in rete. Inoltre condivide diversi contenuti riferiti al suo lavoro, ma che alla vita privata, le piace interagire con i followers e apprezza tutti i loro commenti.

La Balivo è sempre stata una persona semplice e spontanea, caratteristiche che il pubblico apprezza e che le hanno permesso di rimanere sulla cresta dell’onda. E’ un volto autentico capace di interagire in modo cordiale con i suoi ospiti che nei suoi salotti si sentono sempre a casa, inoltre è educata e mai invadente. Carattere determinato e persona molto intelligente Caterina in questi anni è stata capace di adattarsi ai cambiamenti della tv, dimostrando di evolversi con lei. Oggi merita di essere tra i personaggi più amati e forse più pagati del piccolo schermo.

“Non rinuncerei al lavoro per i figli”, la dichiarazione inattesa di Caterina Balivo

Sposata con Guido Maria Brera da 10 anni, Caterina Balivo è mamma di Guido Alberto, 12 anni, e Cora, 7,: due bambini a cui è particolarmente legata e con cui ha creato un rapporto davvero speciale. Gli impegni di lavoro non le permettono di essere sempre presente e spesso la figlia si lamenta che non la va mai a prendere a scuola o di non presenziare in momenti per lei importanti. La conduttrice è consapevole che non può sopperire a tutte le mancanze, ma non per questo lascerebbe mai il lavoro per i figli.

Recentemente ha proprio parlato delle difficoltà che hanno le donne del mondo dello spettacolo incontrano quando si tratta di fare equilibrare famiglia e lavoro: “Sulla carta, la parità salariale c’è già, ma poi per esempio si blocca quando la donna si ferma per le gravidanze, cosa che chiaramente ai maschi non succede. Qui ci sarebbe da lavorare molto.” Ha poi affermato con fermezza: “Io non lascerei mai il lavoro per i figli, pur amandoli moltissimo. Durante il Covid ho fatto io un passo indietro, e sono rimasta a casa per tenere gli equilibri familiari e quando sono tornata al lavoro è stato complicato”