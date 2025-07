QUANTO GUADAGNA CHI VINCE IL MONDIALE PER CLUB 2025?

Quanto guadagna chi vince il Mondiale per Club 2025? Questa sera finalmente avremo la conclusione del torneo ideato dalla FIFA e che, in programma negli Stati Uniti con inizio il 15 giugno, avrà in Chelsea Psg la sua finale, risultante di tutti i turni della competizione che hanno portato queste due squadre in fondo.

La domanda è appunto sugli introiti: già prima che il Mondiale per Club 2025 prendesse il via avevamo provato a spiegare quanto la manifestazione FIFA potesse essere una fonte di incassi per i club che vi hanno preso parte, in aumento chiaramente più strada si riuscisse a fare.

La risposta secca è la seguente: chi vince il Mondiale per Club 2025 guadagna poco più di 37 milioni di euro, ma questo è solo il premio derivante dalla vittoria della finale. In realtà bisogna fare le somme, perché c’è tutto il resto.

Solo per aver partecipato al torneo, Chelsea e Psg hanno intascato una cifra tra gli 11,9 e i 36 milioni di euro (non sono state pubblicate le somme per singola squadra),dunque possiamo assolutamente chiamarlo un gettone di presenza che era leggermente inferiore per le rappresentanti delle altre federazioni, ma comunque parecchio sostanzioso soprattutto per società meno “abbienti”.

IL RICCHISSIMO MONTEPREMI DEL MONDIALE PER CLUB 2025

Un esempio? Una squadra composta da dilettanti come l’Auckland City ha intascato 3,3 milioni di euro solo per aver giocato il Mondiale per Club 2025, possiamo decisamente definirla manna dal cielo. Per quanto riguarda Chelsea e Psg, chi vince il Mondiale per Club 2025 porta a casa tantissimo: fino a questo momento, oltre al gettone di presenza, le due squadre europee hanno incassato 7 milioni di euro per la qualificazione agli ottavi, altri 12,2 per essere arrivate ai quarti, poi 19,5 per l’ingresso in semifinale.

Contando la quota massima per la partecipazione, chi vince il Mondiale per Club 2025 può intascare circa 112 milioni di euro: ce ne sarebbero stati 5,7 in più se Chelsea e Psg avessero vinto tutte le partite nel girone, ma come sappiamo i Blues hanno perso contro il Flamengo mentre i campioni d’Europa, che hanno demolito tutte le avversarie lungo la strada, sono stati incredibilmente battuti dal Botafogo nel secondo match. Poco male: anche per due società ricchissime come Chelsea e Psg, che hanno speso tantissimo in sede di calciomercato, il montepremi per aver giocato il Mondiale per Club 2025 raggiungendone la finale rimane davvero alto, e adesso una delle due completerà l’opera vincendo il torneo. Questa sera scopriremo anche chi…