Cosimo Mino Dadorante: quanto guadagna il corteggiatore di Uomini e Donne

Quanto guadagna Cosimo Dadorante, il corteggiatore di Tina Cipollari? E’ questa la domanda più gettonata sui social dopo aver visto i viaggi e i regali che Cosimo ha fatto a Tina da quando ha deciso di corteggiarla. La bionda opinionista, dopo aver lanciato il messaggio per cercare marito, ha accettato di cercare l’uomo della sua vita sul trono. Tra i vari pretendenti è arrivato anche Cosimo che, sin dal primo incontro, ha portato in studio dei regali a Tina che, quest’ultima, ha accettato. La bionda opinionista, colpita anche dal carattere di Cosimo, ha deciso di conoscerlo bene e di accettare anche di fare viaggi con lui.

Cosimo, infatti, dopo aver portato Tina a Parigi dove la bionda opinionista ha potuto fare shopping e, dopo averla portata in Puglia per un weekend durante il quale Tina ha conosciuto i genitori di lui, Cosimo l’ha portata anche in Spagna dove non è mancato lo shopping sfrenato presso negozi come Dior, Fendi e Gucci.

La posizione lavorativa di Cosimo Dadorante

Nella puntata di Uomini e Donne del 9 aprile 2025, Maria De Filippi manda in onda il filmato del viaggio che Tina e Cosimo hanno fatto in Spagna mostrando anche lo shopping nei negozi griffati. Maria De Filippi ha così sottolineato che Cosimo sta spendendo troppo e da questa osservazione della conduttrice nasce la domanda su quanto guadagni il corteggiatore.

Cosimo è proprietario di una società immobiliare e avrebbe a lavorare per lui diverse persone. Cosimo, dunque, ha un’ottima posizione lavorativa e, a Uomini e Donne, ha sottolineato che farà un test per capire se, anche da povero, Tina potrebbe essere interessata a lui.

