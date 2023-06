Quanto guadagna Daniele Dal Moro in un mese?/ L’ex vippone svela la cifra shock su Twitter

Daniele Dal Moro e i guadagni con il suo lavoro

Daniele Dal Moro continua ad essere uno dei protagonisti indiscussi del post Grande Fratello Vip. Il veneto, in questi giorni, è al centro del gossip per la fine della storia con Oriana Marzoli con cui è cominciata una vera e propria guerra sui social. Oltre che su Instagram, il botta e risposta a distanza tra Daniele e Oriana avviene anche su Twitter dove i fan continuano a discutere della loro rottura. Proprio nel corso di una room su Twitter con i fan, Daniele Dal Moro, oltre a svelare vari retroscena sul rapporto con Oriana e le loro discussioni che hanno poi portato alla rottura, ha svelato anche la cifra che guadagna ogni mese con il suo lavoro.

Come ha più volte raccontato all’interno della casa del Grande Fratello Vip, Daniele è un imprenditore che ha diverse attività con alcuni soci. Durante la permanenza nella casa, Daniele aveva affidato tutto ai suoi soci. Ora, però, sta tornando ad occuparsi del suo lavoro personalmente e che, così, parlando con i fan, ha anche svelato i suoi guadagni mensili.

Daniele Dal Moro: ecco quanto guadagna

Nel corso di una delle ultime room con i fan su Twitter, Daniele Dal Moro ha ribadito il desiderio di stare bene e ritrovare la propria serenità per occuparsi del proprio lavoro puntualizzando di non aver affatto bisogno dei social con cui si diverte ma con i quali non ha mai lavorato L’ex vippone, infatti, ha spiegato di non aver affatto bisogno di fare sponsorizzazioni sui social che ha sempre rifiutato guadagnando circa 80mila euro al mese.

Una cifra enorme che ha lasciato senza parole i fan in ascolto. La cifra rivelata da Daniele ha anche diviso il web: da una parte ci sono quelli che credono a Daniele e, dall’altra, quelli che si mostrano più scettici.

