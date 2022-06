Quanto guadagna il vincitore dell’Isola dei Famosi 2022?/ Svelato il montepremi

La finale della sedicesima edizione è alle porte e conoscere quanto guadagna il vincitore dell‘Isola dei Famosi 2022 è la prima curiosità che ci si domanda. L’ultima puntata andrà in onda lunedì 27 giugno, alle 21:45 su Canale 5, dove si conoscerà il nome del naufrago ad aggiudicarsi il consistente montepremi. I finalisti di questa lunga stagione del reality, sono sei: Luca Dafrè, Nick Luciani, Maria Laura De Vitis, Mercedesz Henger, Carmen Di Pietro e Nicolas Vaporidis.

L’attore è stato il primo ad aggiudicarsi la finale perchè risultato essere il preferito dal pubblico. Carmen Di Pietro e Mercedesz sono, invece, state elette tramite un televoto flash mentre Maria Laura De Vitis è stata inserita tra le finaliste per aver vinto una prova. Solo uno di loro arriverà in fondo al percorso in Honduras e vincerà l‘Isola dei Famosi 2022, condotto da Ilary Blasi. Questa edizione del programma è sicuramente quella più longeva nella sua storia e, sono stati diversi i naufraghi che hanno abbandonato nella prima data stabilita. Da Alessandro Iannoni a Guendalina Tavassi, in molti si sono ritirati per motivi diversi e ora sono rimasti solo in sei a combattere per la finale e mettere le mani sul bottino.

A quanto ammonta il montepremi del vincitori dell’Isola dei Famosi 2022?

Stando a quanto ammontava quello dello scorso anno, non è difficile capire quanto guadagna il vincitore dell’Isola dei Famosi 2022. Nella passata edizione, il vincitore Awed ha vinto 100 mila euro di montepremi; una metà della cifra, quindi, 50 mila, è stata devoluta in beneficenza e al naufrago è spettata la metà. In base alla cifra dello scorso anno è possibile pensare che anche anche in questa stagione il montepremi abbia pari valore.

Se si parla di cifre, anche il montepremi del Grande Fratello Vip ammonta a 100 mila euro con obbligo di devolvere la metà in beneficenza. D’altronde il bottino finale non è l’unico pagamento che i concorrenti ricevono. In occasione di un’intervista a Un giorno da pecora, Lory Del Santo ha svelato dei dettagli sul cachet dell’Isola dei Famosi. Secondo quanto svelato dall’ex naufraga, i concorrenti prendono dai 1000 ai 3000 a settimana per la loro partecipazione al reality. Cifre da capogiro che circolano anche nella Casa del GF, in cui secondo le indiscrezioni i “vipponi” ricevevano minimo 5000 a settimana. Insomma, si parla di numeri consistenti al di là del singolo montepremi.

