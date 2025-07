Oggi è il grande giorno della finale di Wimbledon 2025, il trofeo di tennis più ambito che sarà ancora una questione tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. I due fuoriclasse si contenderanno il torneo sull’erba di Londra, e oltre al prestigio ci sarà in ballo anche una bella fetta economica, che sarà superiore rispetto a quella percepita da Alcaraz lo scorso anno. I campioni del singolare maschile e femminile riceveranno ciascuno 3 milioni di sterline (3 milioni e mezzo di euro), contro i 2,7 milioni di sterline dello scorso anno, un bottino decisamente ricco.

Ad oggi, Carlos Alcaraz nei primi mesi del 2025 ha già messo in cassa oltre sei milioni di euro, contro i 4 abbondanti di Jannik Sinner, che però dobbiamo ricordare, è stato fermo per tre mesi per via della squalifica nota. Oggi Jannik Sinner avrà la possibilità di vincere e staccare l’ambito assegno, oltre a superare nella speciale classifica anche lo stesso collega spagnolo.

Quanto guadagna il vincitore di Wimbledon 2025: i guadagni fino ad oggi

Un montepremi altissimo e davvero ghiotto, Jannik Sinner gioca per la sua prima storica vittoria a Wimbledon, Carlos Alcaraz per quella che sarebbe una tripletta da sogno dopo aver già trionfato due volte sull’erba londinese. Tre milioni di dollari sul piatto, scopriamo chi sono i tennisti che hanno vinto di più in questi mesi sul fronte economico.

Abbiamo detto che Alcaraz guarda tutti dall’alto, sotto di lui troviamo le campionesse del femminile Sabalenka, con quasi sei milioni, Gauff completa il podio con i suoi 5,5 milioni di dollari, davanti proprio a Jannik Sinner. In top 10 anche l’italiana Jasmine Paolini, con poco più di tre milioni di dollari già percepiti.

