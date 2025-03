Quanto vince il vincitore del Grande Fratello 2025? Il reality si appresta alla sua conclusione e alla proclamazione di un vincitore che, dopo oltre sei mesi di avventura nella Casa di Canale 5, conquisterà un importante montepremi. Parliamo di un totale di 100mila euro che, tuttavia, non andranno tutti nelle tasche del vincitore. Regolamento vuole che metà del montepremi vada in beneficenza. Una clausola che è stata imposta per la prima volta durante la prima edizione del Grande Fratello Vip e che è poi rimasta fissa anche per le edizioni successive, miste e non.

Sarà proprio il vincitore a scegliere un ente benefico a cui devolvere metà del montepremi ottenuto classificandosi primo al televoto della finale. Ciò vuol dire che il vincitore del Grande Fratello 2025 conquista un montepremi di 50mila euro, dal quale saranno poi ovviamente detratte le consuete tasse e detrazioni varie.

Quanto guadagna il vincitore del Grande Fratello 2025 e i cachet dei concorrenti

I 50mila euro non sono tuttavia gli unici guadagni dei concorrenti del Grande Fratello. Com’è noto da anni, gli inquilini della Casa ottengono un compenso rispetto alla loro permanenza nel reality. Parliamo di un cachet settimanale che varia in base alla notorietà del concorrente. Stando alle indiscrezioni circolate in questi anni, il cachet varierebbe da un minimo di 2.000 euro a settimana a un massimo di 15.000 euro in caso di un personaggio molto importante e noto dal punto di vista televisivo. Il che rende chiaro che il montepremi finale non è l’unico guadagno del vincitore del Grande Fratello 2025.