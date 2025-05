Marco Liorni: quanto guadagna il conduttore Rai?

Marco Liorni è un volto di punta della Rai. Dopo l’esordio a Mediaset come inviato prima di Verissimo e poi del Grande Fratello per poi condurre una serie di trasmissione, è passato in Rai nel 2009 curando i collegamenti de I sogni son desideri, condotto da Caterina Balivo. E’ l’inizio di una carriera straordinaria in Rai di Marco Liorni che fa il salto di qualità quando conduce La vita in diretta. Successivamente, la Rai decide di affidarsi la conduzione del game show estivo con cui ha raccolto davanti ai teleschermi milioni di telespettatori ovvero Reazione a catena.

Con l’addio di Flavio Insinna alla Rai, Marco Liorni lascia il timone di Reazione a catena diventando il conduttore de L’eredità che continua ad essere uno dei programmi più seguiti della Rai. Liorni, inoltre, è stato anche promosso in prima serata con la conduzione dello show Ora o mai più, ma quello che il pubblico si chiede è quanto guadagna il conduttore? Non ci sono notizie ufficiali al riguardo, ma pare che con L’eredità, il conduttore riceva un compenso importante.

Il cachet di Marco Liorni

Per condurre Reazione a catena, Marco Liorni avrebbe ricevuto un compenso totale di poco inferiore ai 300.000 euro. Ad ogni puntata, il presentatore avrebbe percepito un guadagno compreso tra i 2500 euro e i 5000 euro. Liorni porterebbe a casa lo stesso compenso anche per condurre L’eredità trattandosi di un programma di punta della Rai, esattamente come lo è Reazione a Catena.

Tuttavia, Liorni, nell’ultimo periodo, è diventato uno dei conduttori più popolari della Rai conducendo anche altri programmi. Non è da escludere, dunque, che il cachet annuale del conduttore che gli garantisce la Rai sia cambiato ma, ad oggi, non ci sono notizie ufficiali al riguardo. In ogni caso, il compenso del conduttore dovrebbe aggirarsi sulle stesse cifre.

