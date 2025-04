Maria De Filippi: quanto guadagna la conduttrice di canale 5

Maria De Filippi è la regina di canale 5. Sin dai tempi in cui ha cominciato a condurre Amici e Uomini e Donne, non si è più fermata confermandosi la regina indiscussa degli ascolti. Anche con C’è posta per te e Tu sì que vales il risultato non cambia. Anno dopo anno, Maria De Filippi è diventata la punta di diamante di Mediaset che si affida a lei anche per la produzione di altri programmi come Temptation Island che, ogni estate, incolla milioni di telespettatori davanti ai teleschermi. Con un successo tale, la De Filippi porta a casa non solo riconoscimenti da parte di pubblico e critica, ma anche guadagni importanti.

Guadagni che la conduttrice incassa non solo come conduttrice, ma anche come autrice e produttrice. A Queen Mary, lauti guadagni sono garantiti dalla Fascino, la casa di produzione la cui proprietà è divisa tra De Filippi e il gruppo RTI con ricavi divisi equamente al 50% tra Mediaset e la conduttrice, ma andiamo a scoprire il patrimonio della De Filippi.

Il patrimonio di Maria De Filippi

Stabilire con certezza il patrimonio di Maria De filippi è davvero difficile. Tuttavia, come fa notare un articolo di Italia Oggi del 2024 il patrimonio netto sarebbe salito da 33,2 milioni a 40 milioni di euro, All’interno della Fascino, inoltre, c’è anche il 40% dell’etichetta discografica 21 Co, che vede al suo interno anche alcune delle figure chiave di Amici.

A tutto ciò, poi, si aggiungono le proprietà immobiliari della conduttrice come la casa di Roma, nel quartieri Parioli, in cui viveva con Maurizio Costanzo e in cui continua a vivere e la casa ad Ansedonia è una piccola frazione di Ortobello, a Grosseto. La villa, immersa nel verde con una splendida vista sulla spiaggia, è la sede delle vacanze della conduttrice.

